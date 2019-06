Αντίο Μαέστρο: Πέθανε ο μεγάλος Ιταλός σκηνοθέτης Φράνκο Τζεφιρέλι

Συγκίνηση στον κόσμο της 7ης Τέχνης προκαλεί η είδηση του θανάτου του μεγάλου Ιταλού σκηνοθέτη Φράνκο Τζεφιρέλι σε ηλικία 96 ετών.

Ιταλικά ΜΜΕ επικαλούμενα πηγές της οικογένειάς του, αναφέρουν ότι ο Τζεφιρέλι «έσβησε ήσυχα έπειτα από μακρά ασθένεια που είχε επιδεινωθεί τους τελευταίους μήνες». Ο Τζεφιρέλι γεννήθηκε το 1923 και έγινε γνωστός για τις ταινίες του Ρωμαίος και Ιουλιέτα (1968), για την οποία έλαβε και υποψηφιότητα για βραβείο Όσκαρ, The Taming of the Shrew (1967) με την Ελίζαμπεθ Τέιλορ και τον Ρίτσαρντ Μπάρτον και τη μίνι σειρά Ο Ιησούς από την Ναζαρέτ, που προβάλλεται ακόμη και σήμερα κατά τα Χριστούγεννα και το Πάσχα σε πολλές χώρες. Κάποιες από τις όπερές του θεωρούνται κλασικά έργα παγκοσμίως.

Απόσπασμα από το αριστούργημα του Φράνκο Τζεφιρέλι «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» του 1968

Ο Τζεφιρέλι διετέλεσε επίσης γερουσιαστής του κεντροδεξιού Forza Italia του Σίλβιο Μπερλουσκόνι από το 1994 μέχρι το 2001. Αξιωματικός της ιταλικής κυβέρνησης από το 1977, ο Τζεφιρέλι έλαβε την διάκριση του ιππότη από την βρετανική κυβέρνηση το 2004 όταν έγινε Ταξιάρχης του Τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας. Το 2009 βραβεύτηκε με το Premio Colosseo.

Trailer της ταινίας «Ιησούς από τη Ναζαρέτ» του Φράνκο Τζεφιρέλι

Ιταλοί ερευνητές έχουν ανακαλύψει ότι ο Τζεφιρέλι ήταν μέρος μιας ομάδας ανθρώπων που είναι συγγενείς με τον Λεονάρντο ντα Βίντσι, όπως αναφέρει η Wikipedia.

Ενώ εργαζόταν ως ζωγράφος τοπίου στην Φλωρεντία, προσλήφθηκε από τον Λουκίνο Βισκόντι και εργάστηκε ως βοηθός σκηνοθέτη στην ταινία La Terra trema, που κυκλοφόρησε το 1948. Με τον Βισκόντι συνεργάστηκε και στις ταινίες : Λεωφορείο ο πόθος (Ρώμη, 1949) του Τεννεσσή Ουίλλιαμς, Τρωίλος και Χρυσηίδα (Φλωρεντία, 1949) του Σαίξπηρ και οι τρεις αδελφές (Ρώμη, 1951), κοστούμια Μαρσέλ Εσκοφιέ) του Τσέχωφ. Οι μέθοδοι του Βισκόντι είχαν μια βαθιά επιρροή στο μετέπειτα έργο του Τζεφιρέλι.