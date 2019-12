Πέθανε η συνθέτρια Allee Willis, που δημιούργησε το μουσικό θέμα της σειράς «Τα Φιλαράκια» [βίντεο]

Έφυγε από τη ζωή η συνθέτρια Allee Willis, που δημιούργησε το μουσικό θέμα της δημοφιλούς σειράς «Τα Φιλαράκια».

Η Alle Willis πέθανε σε ηλικία 72 ετών από καρδιακή προσβολή, στο Λος Άντζελες των ΗΠΑ. Η Willis είναι περισσότερο γνωστή για τη σύνθεση του τραγουδιού «I'll Be There for You» των The Rembrandts, που έγινε και το μουσικό θέμα της κωμικής σειράς «Τα Φιλαράκια». Η Willis είχε κερδίσει και Γκράμι για τη σύνθεση του σάουντρακ της επιτυχημένης ταινίας «Ο μπάτσος του Μπέβερλι Χιλς». 

Ο θάνατος της 72χρονης συνθέτριας ανακοινώθηκε από την επί χρόνια σύντροφό της Prudence Fenton, η οποία έγραψε στο Instagram: «Αναπαύσου στην Boogie Wonderland, 10 Νοεμβρίου 1947-24 Δεκεμβρίου 2019».

H Allee Willis

Η Willis, πριν κάνει επιτυχία με το τραγούδι τίτλων της σειράς «Τα Φιλαράκια», είχε συνεργαστεί με το συγκρότημα της ντίσκο Earth, Wind and Fire, συνθέτοντας το τραγούδι «Boggie Wonderland» και κάνοντας την παραγωγή στο «September».

To τραγούδι των The Rembrandts «I'll Be There for You» που συνέθεσε η Willis και έγινε το μουσικό θέμα της σειράς «Τα Φιλαράκια»: