Πέθανε η σπουδαία αμερικανίδα ηθοποιός Άντζελα Λάνσμπερι στα 97 της - iefimerida.gr

Απεβίωσε στα 97 της χρόνια η ηθοποιός Άντζελα Λάνσμπερι.

Η Βρετανίδα ηθοποιός Άντζελα Λάνσμπερι πέθανε την Τρίτη στο σπίτι της στο Λος Άντζελες, σύμφωνα με δήλωση των τριών παιδιών της. Απεβίωσε πέντε μέρες πριν από τα 97α γενέθλιά της.

Ποια ήταν η Άντζελα Λάνσμπερι

Η Ντέιμ Άντζελα Λάνσμπερι, όπως ήταν το πλήρες όνομά της, γεννήθηκε στις 16 Οκτωβρίου 1925 στο Λονδίνο. Ήταν ηθοποιός του κινηματογράφου, του θεάτρου και της τηλεόρασης. Υπήρξε υποψήφια για Όσκαρ Β΄ Γυναικείου Ρόλου τρεις φορές για τις ταινίες Εφιάλτης (1944), Το πορτραίτο του Ντόριαν Γκρέι (1945) και Ο άνθρωπος της Μαντζουρίας (1962), ενώ τον Νοέμβριο του 2013 έλαβε Τιμητικό Όσκαρ για την προσφορά της στην 7η τέχνη. Ξεχωριστή θέση στη φιλμογραφία της κατέχουν επίσης οι ταινίες: Ο αλήτης και η αμαζόνα (National Velvet, 1944), Σαμψών και Δαλιδά (Samson and Delilah, 1949), Ο γελωτοποιός του βασιλέως (The Court Jester, 1956), Πόθοι στην κάψα του καλοκαιριού (The Long, Hot Summer, 1958), Γύρω μου γκρεμίστηκαν όλα! (All Fall Down, 1962), Η ωραιότερη ιστορία του κόσμου (The Greatest Story Ever Told, 1965), Έγκλημα στον Νείλο (Death on the Nile, 1978) και Η πεντάμορφη και το τέρας (Beauty and the Beast, 1991). Οι ερμηνείες της στο θέατρο της χάρισαν πέντε Βραβεία Τόνι, ενώ έχει λάβει επίσης έξι Χρυσές Σφαίρες.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ήταν γόνος μεσοαστικής οικογένειας, κόρη της Μόινα Μακγκίλ και του Άγγλου πολιτικού Έντγκαρ Λάνσμπερι. Το 1940 προκειμένου να αποφύγει τον πόλεμο μεταφέρθηκε στις ΗΠΑ, όπου σπούδασε υποκριτική στη Νέα Υόρκη. Το 1942 υπέγραψε συμβόλαιο με την Metro-Goldwyn-Mayer και ανέλαβε τον πρώτο της ρόλο στην ταινία του Τζορτζ Κιούκορ Εφιάλτης (Gaslight, 1944). Η ερμηνεία της στην ταινία, όπου υποδυόταν την αδίστακτη υπηρέτρια της Ίνγκριντ Μπέργκμαν επαινέθηκε από τους κριτικούς και της χάρισε την πρώτη της υποψηφιότητα για Όσκαρ Β' Γυναικείου Ρόλου. Συνέχισε να εμφανίζεται σε ταινίες της M-G-M, αλλά σε δευτερεύοντες ρόλους και το συμβόλαιό της έληξε το 1952. Από 'κει κι έπειτα η καριέρα της άνθισε τόσο στον κινηματογράφο όσο και στο θέατρο. Η ερμηνεία της στην ταινία Ο άνθρωπος της Μαντζουρίας (The Manchurian Candidate, 1962) χαρακτηρίστηκε ως μια από τις καλύτερες στην καριέρα της, ενώ η ενασχόλησή της με το είδος μιούζικαλ την καθιέρωσε κατά τα μέσα της δεκαετίας του 1960[14]. Το 1966 η ερμηνεία της στο μιούζικαλ των Τζερόμ Λόρενς, Ρόμπερτ Έντγουν Λι και Τζέρι Χέρμαν Mame της χάρισε πολλά βραβεία και την έκανε Gay icon.

Η δεκαετία του 1970 τη βρήκε να δουλεύει ως επί το πλείστον στο χώρο του θεάτρου, ερμηνεύοντας κυρίως πρωταγωνιστικού ρόλους σε μιούζικαλ, όπως τα: Ο βασιλιάς κι εγώ και Sweeney Todd, ο φονικός κουρέας της οδού Φλιτ που της χάρισαν καλές κριτικές. Κατά τη δεκαετία του 1980 μεταπήδησε στο χώρο της τηλεόρασης αναλαμβάνοντας τον πρωταγωνιστικό ρόλο στη σειρά Η συγγραφέας ντετέκτιβ (Murder She Wrote, 1984) που προβαλλόταν για 12 χρόνια και τις χάρισε 18 υποψηφιότητες για Βραβείο Έμμυ. Το 1991 χάρισε τη φωνή της στην ταινία κινουμένων σχεδίων της Ντίσνεϊ, Η πεντάμορφη και το τέρας, κι έκτοτε έκανε σποραδικές κινηματογραφικές εμφανίσεις. Υπήρξε παντρεμένη 2 φορές, την πρώτη με τον ηθοποιό Ρίτσαρντ Κρόμγουελ κι ο γάμος τους διήρκεσε ένα χρόνο, ενώ τη δεύτερη με τον παραγωγό Πίτερ Σο, με τον οποίο έμεινε παντρεμένη μέχρι και τον θάνατό του το 2003.