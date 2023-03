Έφυγε από τη ζωή η γυναίκα του ζευγαριού στην εμβληματική φωτογραφία του άλμπουμ του Woodstock - iefimerida.gr

Η Bobbi Kelly, η γυναίκα στην εμβληματική φωτογραφία που χρησιμοποιήθηκε ως εξώφυλλο του άλμπουμ του Woodstock, πέθανε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με τον σύζυγό της.

«Με τεράστια θλίψη ανακοινώνω στην οικογένεια και στους φίλους μου στο FB ότι, μετά από 54 χρόνια κοινής ζωής, η όμορφη σύζυγός μου, Bobbi, έφυγε από τη ζωή χθες το βράδυ, περιτριγυρισμένη από την οικογένειά της», έγραψε ο Nick Ercoline στο Facebook το περασμένο Σάββατο.

«Έζησε καλά τη ζωή της και άφησε αυτόν τον κόσμο σε μια πολύ καλύτερη θέση. Αν την ήξερες, την αγαπούσες. Έζησε με το ρητό της, “Να είσαι ευγενικός”. Δεν της άξιζε ο εφιάλτης του περασμένου έτους, αλλά δεν υποφέρει πια από τον σωματικό πόνο και αυτό μας δίνει κάποια παρηγοριά», έγραψε.

Ο Nick Ercoline και η Bobbi Kelly ήταν ένα αγαπημένο ζευγάρι στα 20 τους, όταν ο φωτογράφος Burke Uzzle τράβηξε μια φωτογραφία τους, να κρατάει ο ένας τον άλλον τυλιγμένο σε μια κουβέρτα στο τριήμερο φεστιβάλ. Πίσω από ένα ζευγάρι χοντρά κίτρινα γυαλιά ηλίου, η Μπόμπι κοιτάζει προς την κάμερα.

Η φωτογραφία έγινε το εξώφυλλο του «Woodstock: Music from the Original Soundtrack and More» της δεκαετίας του 1970, ένα τριπλό LP βινυλίου τον Μάιο του 1970 για να συνοδεύσει μια ταινία για το φεστιβάλ.

Το ζευγάρι αγκαλιά / Φωτογραφία: Facebook @Bobbi Kelly Ercoline

Πώς γνωρίστηκε το ζευγάρι

Το ζευγάρι γνωρίστηκε το 1969, ενώ ο Nick εργαζόταν ως μπάρμαν στο Dino’s Bar and Grill στο Middletown της Νέας Υόρκης, όπως δήλωσαν η Bobbi και ο Nick στη New York Post το 2019.

Άρχισαν να βγαίνουν τον Μάιο, λίγους μήνες πριν από το Woodstock, που έλαβε χώρα από τις 15 έως τις 18 Αυγούστου του 1969.

Το ζευγάρι πριν από περίπου 50 χρόνια / Φωτογραφία: Nick Ercoline / Facebook

Πώς τραβήχτηκε η φωτογραφία του αγκαλιασμένου ζευγαριού

Αφού πήραν την τελευταία στιγμή την απόφαση να πάνε στο φεστιβάλ, πήραν το στέισον βάγκον Chevrolet Impala του 1965, το οποίο τελικά εγκατέλειψαν περίπου τέσσερα ή πέντε μίλια από το χώρο της συναυλίας.

Καθώς περπατούσαν στην υπόλοιπη διαδρομή, η Μπόμπι βρήκε την κουβέρτα. «Καθώς μπαίναμε μέσα, σήκωσα την κουβέρτα γιατί νόμιζα ότι χρειαζόμασταν κάτι να καθίσουμε», είπε η Μπόμπι. «Απλά κάποιος την είχε πετάξει, οπότε την τύλιξα και από εκεί προήλθε η ροζ κουβέρτα».



Εντόπισαν ένα σημείο στην κορυφή ενός λόφου, όπου ο Uzzle φωτογράφισε το ζευγάρι. Από την πλαγιά του λόφου ο ήχος ήταν απίστευτος, είπαν.

Η φωτογραφία του ερωτευμένου ζευγαριού σε εξώφυλλο άλμπουμ για το Γούντστοκ / Φωτογραφία: Shutterstock

«Η φωτογραφία μας να εμπνεύσει ένα μήνυμα ελπίδας στις επόμενες γενιές»

Η Bobbi και ο Nick αρραβωνιάστηκαν την παραμονή των Χριστουγέννων του 1970 και παντρεύτηκαν στις 27 Αυγούστου 1971 -λίγες μέρες μετά τη δεύτερη επέτειο του Woodstock- στην Καθολική Εκκλησία του St. Paul στο Bullville της Νέας Υόρκης.

Στη συνέχεια, απέκτησαν δύο γιους: τον Matthew, που γεννήθηκε το 1979, και τον Luke, που ήρθε στον κόσμο το 1981. Αργότερα έμαθαν ότι ήταν στο εξώφυλλο του άλμπουμ ενώ το άκουγαν με έναν φίλο.

Μόλις στην 20ή επέτειο του Γούντστοκ, το 1989, ο Νικ και η Μπόμπι αναγνωρίστηκαν δημοσίως ως το ζευγάρι στην εμβληματική φωτογραφία.

Η Μπόμπι είπε στην εφημερίδα The Post ότι θέλουν η φωτογραφία τους να στείλει ένα μήνυμα ειρήνης, αγάπης και ελπίδας στις επόμενες γενιές. «Ελπίζω απλώς ότι όταν οι άνθρωποι δουν αυτήν την εικόνα και σκεφτούν τι χαοτικό, ταραγμένο κόσμο έχουμε αυτή τη στιγμή, θα αισθανθούν ότι υπάρχει πάντα ελπίδα», είπε. «Πάντα. Ανεξάρτητα από το πόσο κακό φαίνεται να είναι, πρέπει να έχεις ελπίδα».

Οι τρεις ευχές της Μπόμπι πριν πεθάνει

Η Μπόμπι βρισκόταν στο νοσοκομείο και έβαλε τον σύζυγό της να της υποσχεθεί τρία πράγματα πριν πεθάνει, όπως είπε ο Νικ: «1. Όχι άλλα νοσοκομεία, 2. Το σπίτι είναι το μέρος όπου θα μείνει, 3. Όταν έρθει η ώρα να πεθάνει, θα την κρατούσα κοντά».

«Μπορούσα να πραγματοποιήσω αυτές τις τρεις υποσχέσεις καθώς η γλυκιά μου Μπόμπι έφυγε από αυτόν τον κόσμο, ενώ την κρατούσα κοντά με τους γιους μας δίπλα μας», έγραψε ο Νικ σε μια σπαρακτική συνέχεια της ανάρτησης.

Το ζευγάρι κρατώντας το άλμπουμ που έχει ως εξώφυλλο τους ίδιους, αγκαλιασμένους στο Woodstock / Φωτογραφία: Bobbi Kelly Ercoline / Facebook