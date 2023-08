Πέθανε σε ηλικία 66 ετών ο Αμερικανός ηθοποιός, Ron Cephas Jones - iefimerida.gr

Έφυγε από τη ζωή ο Αμερικανός ηθοποιός Ron Cephas Jones, σε ηλικία 66 ετών.

Ο ηθοποιός, ήταν περισσότερο γνωστός από τη σειρά This Is Us - ο ρόλος του ως χαμένος από καιρό πατέρας που βρίσκει τη λύτρωση, του χάρισε δύο βραβεία Emmy.

Ο Τζόουνς είχε «μακροχρόνιο πνευμονικό πρόβλημα», δήλωσε ο μάνατζέρ του σε αμερικανικά πρακτορεία. Σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης, υποβλήθηκε σε διπλή μεταμόσχευση πνεύμονα το 2020.

Η «καλοσύνη και η καρδιά του ήταν αισθητές σε όποιον είχε την τύχη να τον γνωρίσει», δήλωσε ο μάνατζέρ του.

Η αγάπη του Τζόουνς για τη θεατρική σκηνή «ήταν παρούσα σε όλη τη διάρκεια της καριέρας του, συμπεριλαμβανομένης της πρόσφατης ερμηνείας του, η οποία ήταν υποψήφια για Tony και βραβευμένη με Drama Desk Award για τον ρόλο του στο Clyde's στο Broadway», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Οκτάβια Σπένσερ, η οποία έπαιξε μαζί με τον Τζόουνς στη σειρά Truth Be Told, ήταν μεταξύ των συμπρωταγωνιστών που θυμήθηκαν τον εκλιπόντα ηθοποιό.

Η ίδια έγραψε στο Instagram ότι ήταν «συντετριμμένη» από την είδηση.

«Ο Ρον ήταν ένας απίστευτα ταλαντούχος ηθοποιός και, κυρίως, ένας υπέροχα ευγενικός άνθρωπος», ανέφερε η Σπένσερ. «Κάθε μέρα στα γυρίσματα με τον Ρον ήταν μια καλή μέρα».

Ο Στέρλινγκ Κ. Μπράουν - ο οποίος υποδύθηκε τον γιο του χαρακτήρα του Τζόουνς, Γουίλιαμ Χιλ, στο This Is US - απέτισε τον δικό του φόρο τιμής στο Instagram.

«Η ζωή μιμήθηκε την τέχνη σήμερα και ένας από τους πιο υπέροχους ανθρώπους που έχει δει ποτέ ο κόσμος δεν είναι πια μαζί μας», έγραψε.