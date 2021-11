Πέντε νέες ελληνίδες ποπ τραγουδίστριες που έρχονται για να μείνουν | ΖΩΗ | iefimerida.gr

Ποπ όπως ο ήχος όταν ανοίγεις μια σαμπάνια, ή, άλλες φορές, όπως ο αναστεναγμός μιας πριγκίπισσας δηλαδή κάθε ερωτευμένης γυναίκας ανεξάρτητα από γέννα. Εστεμμένες με τον αφρό πηγαίου ταλέντου. Ασφαλώς είναι ποπ υπό την έννοια του δημιουργικού πάθους και της πλήρους ζωντάνιας, ακόμη και όταν μία από αυτές (η Expe) ανήκει στον χώρο του χιπ χοπ. Αξίζει να τις γνωρίσετε.

Ευαγγελία Δανίλη

Είναι η frontwoman του νεοψυχεδελικού συγκροτήματος Gemma. Γεννήθηκε στην Αθήνα και έχει μεγαλώσει στο Ρέθυμνο.

Απόφοιτη του Μουσικού Σχολείου Ρεθύμνου και πλέον φοιτήτρια στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο στο τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής.

Μας εντυπωσίασε πρόσφατα και με την εκπληκτική ερμηνεία της στο τραγούδι «Ο Εφιάλτης της Περσεφόνης» του Μάνου Χατζιδάκι σε ποίηση Νίκου Γκάτσου.

Το cover αυτό, που παρουσίασε με το συγκρότημά της, δεν προορίζεται για εμπορική χρήση. Ετοιμάστηκε για το τιμητικό αφιέρωμα που έκανε στις 23 Οκτωβρίου 2021, το Δεύτερο Πρόγραμμα ΕΡΤ 103,7 στον Μάνο Χατζιδάκι.



Άννα Στεφάνου (HAN NAH)

Η Άννα Στεφάνου έχει το καλλιτεχνικό προσωνύμιο HAN NAH (προφέρεται Χάνα).Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα. Η αγάπη της για τη μουσική και η ανάγκη της για δημιουργία την έκαναν να ασχοληθεί με το τραγούδι ως Singer/Songwriter.





Το 2016, άρχισε να εργάζεται στα Wardour Studios στο Λονδίνο ως Songwriter/Composer γράφοντας μουσική για τα Audio Books της Disney και της Peppa Pig για τον εκδοτικό οίκο Penguin. Τον Οκτώβριο του 2017 με την επιστροφή της στην Ελλάδα δημιούργησε μαζί με την Κατερίνα Λιάκη το Project Uncut και κυκλοφόρησαν το πρώτο τους EP με τίτλο “Kaleidoscope” από τη Sound Of Everything. Η δημιουργία της HAN NAH είναι η ανάγκη της να μοιραστεί όλα όσα σκέφτεται, την απασχολούν, και ονειρεύεται. Το debut single της μαζί με το music video με τίτλο “Sundown” κυκλοφόρησε στις 24 Ιουνίου 2021.

Αλεξάνδρα Σιετή

Η Αλεξάνδρα Σιετή, frontwoman του συγκροτήματος Souled Out, διαθέτει μια σπάνια φωνή με στοιχεία που μας θυμίζουν την ψυχεδελική εποχή του Καλοκαιριού της Αγάπης.

Θα μπορούσε άνετα, αν ζούσε το 1969, να βρεθεί καταχειροκροτούμενη στη σκηνή του θρυλικού Woodstock. Είναι φοιτήτρια Αγγλικής Φιλολογίας, (σπουδάζει στο ΑΠΘ) στη Θεσσαλονίκη όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε.

Πριν 8 μήνες μας είχε εντυπωσιάσει στο τελευταίο talent show (διαγωνισμό τραγουδιού) The Voice of Greece. Τώρα σημειώνει την εκπληκτική παρουσία της με το συγκρότημά της, τους Souled Out. Δείγμα από την τελευταία τους δουλειά, το τραγούδι «Madness».

Αθηνά Κοντοδήμα

Η νεαρή τραγουδοποιός κατάγεται από την Ήπειρο. Ήρθε στην Αθήνα αναζητώντας καριέρα κρατώντας στο νου της το σύνθημα που διάβασε σε έναν τοίχο «Γλύψε παγωτά, όχι αφεντικά». Δεν έχει συγκρότημα, χρησιμοποιεί μουσικούς session για να παρουσιάζει τις δικές της συνθέσεις.



Η ίδια μας είπε : «Τραγουδάω και δημιουργώ γιατί δεν μπορώ να εκφραστώ διαφορετικά. Έμπνευσή μου αποτελεί η ίδια η ζωή, μια ιστορία που μπορεί να έχω διαβάσει υπαρκτή ή μη, η φύση, η απλότητα, η παράδοση και οτιδήποτε μπορεί να ερεθίσει το μυαλό μου».



Ακριβή Ερκέκογλου (Expe)

Η Θεσσαλονικιά Ακριβή Ερκέκογλου, με το καλλιτεχνικό προσωνύμιο Expe (από το expensive = ακριβή) είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει σήμερα τον χώρο του ελληνικού χιπ χοπ. Είναι κόρη του αείμνηστου Χρήστου Ερκέκογλου, που υπήρξε ο δημιουργός του Κρουστόφωνου και ένας από τους πιο εμπνευσμένους μουσικούς της Θεσσαλονίκης.

Το τελευταίο βίντεο που ανέβασε πριν λίγες μέρες στο Youtube, έχει τίτλο «Άμα»