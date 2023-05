Πέδρο Πασκάλ: Θα έχει ρόλο στο θρυλικό sequel του «Μονομάχου» - iefimerida.gr

Ο ηθοποιός Πέδρο Πασκάλ, γνωστός για τις σειρές «The Mandalorian», «Game of Thrones» και «The Last of Us», θα συμμετάσχει στο καστ της επικής ταινίας του Ρίντλεϊ Σκοτ, «Μονομάχος 2».

Σύμφωνα με το Deadline, o ηθοποιός βρίσκεται στο τελικό στάδιο των διαπραγματεύσεων για να εμφανιστεί στο σίκουελ. Ο Πασκάλ θα ενταχθεί σε ένα καστ που περιλαμβάνει ήδη την Κόνι Νίλσεν και τον Τζόζεφ Κουίν, οι οποίοι προσφάτως εντάχθηκαν στο project.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το cast του Gladiator 2

Η ταινία θα διαδραματίζεται χρόνια μετά το πρωτότυπο και θα έχει τον Πολ Μέσκαλ στο ρόλο του Lucius, του γιου του χαρακτήρα της Νίλσεν στην πρώτη ταινία, μαζί με τους Μπάρρυ Κιόγκαν και Ντένζελ Ουάσινγκτον.

Τη σκηνοθεσία της συνέχειας θα αναλάβει ο Ρίντλεϊ Σκοτ και την παραγωγή ο Μάικλ Πρους, ο Ντάγκλας Γουίκ και η Λούσι Φίσερ.