Grey's Anatomy: Γι' αυτό σκότωσαν τον Ντέρεκ στη σειρά -Ο Πάτρικ Ντέμπσεϊ τρομοκρατούσε τους συναδέλφους του, νέες αποκαλύψεις | ΖΩΗ | iefimerida.gr

Ο Πάτρικ Ντέμπσεϊ κατηγορείται ότι «τρομοκρατούσε το σετ της σειράς Grey's Anatomy», προκαλώντας «μετατραυματικό στρες σε συναδέλφους του», σύμφωνα με ένα βιβλίο.

Πρόκειται για το «How to Save a Life: The Inside Story Of Grey's Anatomy» της Lynette Rice, με ανθρώπους πίσω από τη δημοφιλή σειρά να περιγράφουν «τη σκοτεινή πλευρά του Δρ. McDreamy».

Μάλιστα, σε ένα απόσπασμα από το βιβλίο που δημοσιεύτηκε από το «The Hollywood Reporter», σύμφωνα με τη Daily Mail, ο εκτελεστικός παραγωγός James D. Parriott εξήγησε πώς αυτά τα «θέματα ανθρώπινου δυναμικού» οδήγησαν τελικά τον χαρακτήρα του Πάτρικ Ντέμπσεϊ να πεθάνει το 2015 κατά το τέλος της σεζόν 11.

«Δεν ήταν σεξουαλικό το θέμα αλλά τρομοκρατούσε το σετ»

Σύμφωνα με τον Parriot λοιπόν, ένας από τις 80 πηγές του βιβλίου: «Υπήρχαν ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού. Δεν ήταν σεξουαλικό σε καμία περίπτωση. Τρομοκρατούσε κάπως το σετ, κάποια μέλη του καστ είχαν ένα είδος μετατραυματικού στρες λόγω εκείνου».

Ο 55χρονος Πάτρικ, όπως αναφέρει στο δημοσίευμά της η Daily Mail, μπήκε στην παραγωγή ως το μεγαλύτερο όνομα, και όταν ο χαρακτήρας του Δρ. Ντέρεκ Σέπερντ λόγω της τηλεοπτικής σχέσης με τη Μέρεντιθ Γκρέι, αγαπήθηκε, ο αντίκτυπός του στα γυρίσματα αυξήθηκε.

Ο Parriott θυμήθηκε τη δημιουργό Shonda Rhimes που είπε: «Είναι ο McDreamy, ο τέλειος άνδρας». Η φυσική του γοητεία τον έκανε αρεστό σε πολλούς, με τη συγγραφέα-παραγωγό Jeannine Renshaw να θυμάται: «Ολοι αγαπάμε τον Πάτρικ. Ο Πάτρικ είναι αξιαγάπητος».

«Το στούντιο κατέρρευσε, κάτι έπρεπε να κάνουμε»

Αλλά κάποιοι τον θυμήθηκαν με αρνητικό τρόπο, έχοντας πολύ μεγάλη επιρροή στην παραγωγή, με τον Parriott να λέει πως «είχε αυτή την αίσθηση στο πλατό γνωρίζοντας ότι μπορούσε να σταματήσει την παραγωγή και να τρομάξει τους ανθρώπους».

«Το στούντιο κατέρρευσε και είχαμε συνεδρίες μαζί τους. Νομίζω ότι μόλις είχε τελειώσει με το σόου. Δεν του άρεσε η ταλαιπωρία να μπαίνει κάθε μέρα και να εργάζεται».

«Αυτή η ένταση μπήκε στη σχέση του με την αγαπημένη του στην οθόνη και μετέπειτα τηλεοπτική σύζυγό του Ελεν Πομπέο, η οποία απογοητεύτηκε με τον Πάτρικ και θύμωσε που δεν δούλευε τόσο πολύ», σύμφωνα με την Jeannine Renshaw, εκφράζοντας πως «έλεγε ότι δεν της άρεσε που ο Πάτρικ θα παραπονιόταν ότι έχει πάει αργά ή ότι είναι στο πλατό πολλές ώρς όταν εκείνη είχε περισσότερες σκηνές σε ένα επεισόδιο από εκείνον».

Και οι τηλεοπτικές του ημέρες στη σειρά ήταν μετρημένες όταν η δημιουργός Shonda Rhimes αντιλήφθηκε τι συμβαίνει, σύμφωνα με τη Renshaw. «Νομίζω ότι η Shonda τελικά έγινε μάρτυρας μιας κατάστασης».

«Θα ήταν μεγαλύτερο πρόβλημα από ό,τι άξιζε»

Σύμφωνα με τον Parriott, υπήρχαν σκέψεις για πολλές ιστορίες για να μείνει ο Dempsey, αλλά «τελικά αποφασίστηκε ότι η επιστροφή του θα ήταν πολύ σκληρή για τους άλλους ηθοποιούς. Θα ήταν μεγαλύτερο πρόβλημα από ό,τι άξιζε».

Οι τελευταίες σκηνές του, σύμφωνα με τη Daily Mail, στη σειρά γυρίστηκαν σε νοσοκομείο της Καλιφόρνια, 22 μίλια μακριά από το στούντιο, προκειμένου να κρατηθεί μυστικός ο θάνατος του χαρακτήρα του. Και η έξοδός του στα γυρίσματα ήρθε «χωρίς πολλά πολλά» με τον συμπρωταγωνιστή του, James Pickens, Jr., να είχε πει στο ABC News ότι το καστ «δεν ήξερε πολλά».

Ο παραγωγός-σκηνοθέτης Rob Hardy τόνισε πως «ήταν περισσότερο η παράσταση του Πάτρικ». «Δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα αποχαιρετούσα τον McDreamy μας. Η παράσταση του Patrick Dempsey διαμόρφωσε τον Derek με έναν τρόπο. Η απώλεια του έγινε αισθητή», σύμφωνα με τη δημιουργό Shinda Rhimes.

