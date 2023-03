Παρουσιαστές vs Ανδρέας Μικρούτσικος για όσα είπε για την Ολγα Τρέμη -«Θίγομαι, προσβάλλομαι, σοκάρομαι» - iefimerida.gr

Για τον νεανικό του έρωτα με την Όλγα Τρέμη μίλησε σε συνέντευξή του ο Ανδρέας Μικρούτσικος.

Ο γνωστός παρουσιαστής σε συνέντευξή του στο περιοδικό OK περιέγραψε με γλαφυρό τρόπο το ειδύλλιο που είχε με την Όλγα Τρέμη όταν εκείνος σπούδαζε στο Μαθηματικό και εκείνη θα έδινε εξετάσεις για να μπει στο Οικονομικό της Νομικής και της έκανε ιδιαίτερα μαθήματα στο σπίτι της.

Μάλιστα, μεταξύ άλλων, ο Ανδρέας Μικρούτσικος ανέφερε πως ήταν «ο πρώτος άνδρας» της Όλγας Τρέμη, με τη δήλωση αυτή να προκαλεί αντιδράσεις.

Μετά τον σάλο, ο Ανδρέας Μικρούτσικος μέσα από την εκπομπή «Super Κατερίνα», ανέφερε πως δεν γνώριζε ότι ηχογραφείται από τον δημοσιογράφο και δεν είδε τη συνέντευξη πριν δημοσιευτεί. Από την άλλη, ο δημοσιογράφος Μιχάλης Ροδόπουλος, στον οποίο δόθηκε η συνέντευξη, ξεκαθάρισε πως ούτε μίλησαν ιδιωτικά, ούτε διανοήθηκε να τον παγιδεύσει.

Σήμερα όλοι οι παρουσιαστές των πρωινών εκπομπών σχολίασαν το θέμα, με τους περισσότερους να κατηγορούν τον Ανδρέα Μικρούτσικο, λέγοντας πως δεν γίνεται να εκθέτει έτσι μια γυναίκα.

Σταματίνα Τσιμτσιλή για Ανδρέα Μικρούτσικο: «Αυτό εμένα ως γυναίκα με θίγει, με προσβάλλει και με σοκάρει»



Την άποψή της μέσα από την εκπομπή Happy Day κατέθεσε η Σταματίνα Τσιμτσιλή, τονίζοντας πως η συγκεκριμένη δήλωση την έχει σοκάρει.

«Δεν γίνεται να μην κατάλαβε ότι αυτό είναι μια είδηση-βόμβα. Εμένα μου ξένισε πάρα πολύ όλη αυτή η κουβέντα και ο τρόπος που διαχειρίστηκε. Τον Ανδρέα τον γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια και παρακολουθώ και τα αιχμηρά σχόλιά του και τις απόψεις του, αλλά σε αυτή τη φάση δεν νομίζω ότι μπορεί κάποιος να βρει κάτι και να υποστηρίξει αυτό που θέλει να σκεφτεί ή να πει ο Ανδρέας», ανέφερε αρχικά η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

«Όπως και να έχει, αυτή ήταν μια προσωπική στιγμή που είχες ζήσει με έναν άνθρωπο. Δεν αξίζει σε οποιαδήποτε κυρία αυτό, και πόσω μάλλον σε μια κυρία που την ξέρει όλος ο κόσμος, να ξέρουν τόσο γαργαλιστικές λεπτομέρειες για την προσωπική της ζωή, αλλά και για το πώς ήταν η πρώτη φορά που έκανε έρωτα. Αυτό είναι μια ιδιωτική στιγμή, που ο κάθε άνθρωπος την κρατάει σε ένα κουτάκι στην ψυχή του, στο μυαλό του και στις αναμνήσεις του, και κάποιος από τους δύο τη βγάζει φάτσα-φόρα και την κάνει θέμα σε περιοδικό, και την άλλη μέρα κυκλοφορούν τίτλοι “Πώς ήταν η πρώτη φορά της Όλγας Τρέμη;”. Αυτό εμένα ως γυναίκα με θίγει, με προσβάλλει και με σοκάρει. Εμένα, που είμαι ένας άνθρωπος που εκτιμά τον Ανδρέα. Δεν περίμενα ότι θα εκθέσει κάποιον με αυτόν τον τρόπο», πρόσθεσε η τηλεπαρουσιάστρια.

Ελεονώρα Μελέτη: «Νιώθω ότι γίνεται χειρότερο»

«Νιώθω ότι γίνεται χειρότερο. Χειρότερο! Δεν δικαιολογείται. Μπορεί όντως να γίνει μια ατυχία, αν και θεωρώ ότι ανάμεσα σε δύο έμπειρους ανθρώπους όπως είναι ο κ. Μικρούτσικος και ο κ. Ροδόπουλος αποκλείεται να συμβεί… Και μεταξύ τους να το έλεγαν, είναι κακό κουτσομπολιό αυτό που έχει γίνει. Εμένα θα με έθιγε πάρα πολύ να ξέρω ότι υπήρχαν δύο άντρες που μιλούσαν για μένα και τον τρόπο που με γνώρισαν, που με προσέγγισαν, που συναναστραφήκαμε έστω και στο πλαίσιο του off the record», δήλωσε η Ελεονώρα Μελέτη μέσα από τον αέρα της εκπομπής «Mega Καλημέρα».

Μπέττυ Μαγγίρα για Ανδρέα Μικρούτσικο: «Φάνηκε πολύ μικρούτσικος στα μάτια μου»

Η Μπέττυ Μαγγίρα σημείωσε στο «Ποιος είναι πρωινιάτικα» του Open πως «είμαι άφωνη γιατί, στα δικά μου μάτια τουλάχιστον, φάνηκε πολύ μικρούτσικος ο Ανδρέας. Κατ' αρχάς θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο από την πλευρά ενός άνδρα να βγαίνει και να δίνει, μετά από τόσα χρόνια, μια πληροφορία που δεν μας χρησιμεύει σε τίποτα. Είναι ένα προσωπικό δεδομένο. Είναι σαν να βγουν τώρα κάποιοι πρώην σύντροφοί μου και να λένε "τα είχα με την Μπέττυ Μαγγίρα". Ε και; Γιατί να βγεις να το κάνεις αυτό; Νομίζω ότι εκθέτεις ένα τρίτο πρόσωπο. Είχαν σχέση, που είναι κάτι ωραίο, και ο έρωτας είναι ωραίος, όπως όλο αυτό που φέρνει. Όμως, το να βγεις μετά από τόσα χρόνια και να αποκαλύψεις κάτι τέτοιο… δεν θεωρώ ότι υπάρχει λογική».

«Επίσης, δεν το καταλαβαίνω το "off the record". Μου φαίνεται περίεργο γιατί τα είπε off the record σε έναν δημοσιογράφο. Άλλο να τα πεις σε έναν φίλο σου, κολλητό και να εκμυστηρευτείς μια ιστορία, αλλά μια τόσο προσωπική ιστορία να την πεις σε έναν δημοσιογράφο;» ανέφερε.

«Ανήκουν στον ίδιο όμιλο το περιοδικό με την παραγωγή της εκπομπής που είναι ο Ανδρέας Μικρούτσικος, και έχει σημασία αυτό. Υποτίθεται ότι είναι ένα πρόσωπο που ανήκει σε αυτή την παραγωγή. Αν διαβάσεις τη συνέντευξη, είναι σαν να τα είπε. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν μπορεί ένας δημοσιογράφος να το φτιάξει ότι τα είπε, το ακούω και αυτό, αλλά διαβάζοντάς το είναι σαν να τα είπε» πρόσθεσε, επίσης, η Μπέττυ Μαγγίρα στο «Ποιος είναι πρωινιάτικα» του Open.

«Αυτό δεν πρέπει να γίνεται για κανένα πρόσωπο, είτε είναι σημαντικό είτε δεν είναι, επειδή πρόκειται τώρα για τη συγκεκριμένη γυναίκα. Για όλα τα πρόσωπα και ειδικά για αυτά που φαίνονται και προβάλλονται, γιατί είναι ακόμη πιο γνωστά. Τώρα ξέρουμε ποια είναι και αφορά σε μια πολύ τρυφερή ηλικία δική της. Δεν ήταν απλά μια σχέση που πέρασε όπως άλλες που γνωρίζαμε του ιδίου. Επίσης, πόσο αφελής μπορεί να είναι ο Ανδρέας Μικρούτσικος; Δεν είναι ωραίο τόσο προσωπικά δεδομένα να βγαίνουν και μετά από τόσα χρόνια. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να συμβαίνει αυτό» κατέληξε.

Έλενα Χριστοπούλου: «Αδειάζει έναν άνθρωπο, εκθέτει έτσι μια γυναίκα»

Ο διευθυντής του περιοδικού «ΟΚ!» Νίκος Γεωργιάδης είναι συνεργάτης της εκπομπής της Φαίης Σκορδά «Πρωινό μας». Παρ' όλα αυτά, θέλησε να κρατήσει αποστάσεις, δηλώνοντας πως δεν είναι δουλειά του να λογοκρίνει τον Ανδρέα Μικρούτσικο.

«Δεν θεωρώ ότι η δουλειά μου είναι να λογοκρίνω τον Ανδρέα Μικρούτσικο. Το μόνο που έκανα ήταν, επειδή υπήρχε μία έκφραση που ήταν πιο προφορική, αυτή λίγο τη φτιάξαμε και μας ευχαρίστησε γι’ αυτό», είπε ο Νίκος Γεωργιάδης.

Από την άλλη, η Έλενα Χριστοπούλου τον κατακεραύνωσε. «Διαφωνώ με το Τwitter και με πολλά πράγματα που έχουν γραφτεί, γιατί έγραψαν "πώς εκθέτεις έτσι μια γυναίκα;". Μια μεγάλη σοβαρή γυναίκα. Είναι μια γυναίκα που αν θέλει να πει κάτι για τον προσωπικό ερωτικό της βίο, μπορεί μόνη της να πει κάτι αν θέλει. Δεν ξέρω ποιον βοηθάει, τι κέρδος υπάρχει. Δεν νομίζω να αισθάνεται και πολύ ωραία η Όλγα Τρέμη με αυτό που έχει συμβεί ξαφνικά.

Εμείς, με ένα Survivor και έναν Μάριο Πρίαμο και πώς έχει φερθεί στην Ελευθερία Ελευθερίου και στην Καρολίνα, σχολιάζουμε όλες οι εκπομπές πόσο απάνθρωπος είναι, και ξαφνικά έρχεται ο κ. Μικρούτσικος, που έχει πάρει θέση κατά άλλων ανδρών, και κάνει το χειρότερο: Αδειάζει έναν άνθρωπο. Με ποιο savoir vivre που επιτρέπει σε έναν άνδρα, όποιος κι αν είναι αυτός, να εκθέσει έτσι μια γυναίκα;».

Γιώργος Λιάγκας: «Θα έπρεπε να τον προστατεύσουν και άλλοι άνθρωποι»

«Νομίζω ότι είναι μια πολύ ατυχής στιγμή που θα έπρεπε να τον προστατεύσουν και άλλοι άνθρωποι. Θα έπρεπε να τον προστατεύσουν τον Μικρούτσικο. Ήταν μια γραπτή συνέντευξη. Βγάλτε την κυρία Τρέμη, σας παρακαλώ πολύ, μη βάζετε την κυρία Τρέμη, μην κάνουμε το λάθος που κάνουν άλλοι. Η κυρία Τρέμη τώρα από το πουθενά, μετά από 50 χρόνια, μάθαμε με ποιον άντρα πήγε. Ντροπή! Βάλτε τον κύριο Μικρούτσικο μόνο.

Όταν είσαι σε ένα περιοδικό και βλέπεις ότι κάποιος λέει τέτοιο πράγμα… Βλέπεις ότι έχει πει για μια σχέση με μια κυρία, λες θα πουλήσεις και… έτσι κι αλλιώς τα περιοδικά τα διαβάζουν μόνοι τους, δεν τα παίρνει κανένας. Θα το πάρει κανείς παραπάνω; Όχι. Άρα γιατί να το κάνεις;», αναρωτήθηκε ο Γιώργος Λιάγκας.

Δανάη Μπάρκα για Ανδρέα Μικρούτσικο: «Γενναίο που παίρνει ο ίδιος την ευθύνη»

Η Δανάη Μπάρκα σήμερα συνεχάρη έμμεσα τον παρουσιαστή για την αναγνώριση της δικής του ευθύνης. Ειδικότερα, η παρουσιάστρια του Mega σημείωσε: «Ωραία, απάντησε ο άνθρωπος. Το μόνο που μου έρχεται στο μυαλό και θέλω να πω είναι ότι έχει απόλυτο δίκιο στο ότι δεν είναι καμία σχέση παράνομη. Τίποτα δεν είναι παράνομο, αλίμονο, απλώς δεν είναι το ίδιο αν κάποιος θέλει να μιλήσει δημόσια για μια σχέση χωρίς τη συναίνεση του άλλου. Έχει όμως απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέει, ότι δεν είναι κάτι κακό. Κακό είναι αν εκθέσεις κάτι το οποίο δεν το θέλει ο ίδιος. Από εκεί και πέρα εγώ το βρίσκω πολύ γενναίο το ότι λέει "ναι, παίρνω την ευθύνη", γιατί δεν το κάνουν οι άνθρωποι. Συνήθως υπεκφεύγουν».

«Έριξε το βάρος στον εαυτό του και είπε πως "ήταν δική μου αφέλεια". Πολύ σημαντικό είναι το ότι δεν κατηγορεί τον δημοσιογράφο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που το κάνει ο Ανδρέας» πρόσθεσε η Δέσποινα Καμπούρη.

«Εγώ σκέφτομαι και το εξής. Δηλαδή εμένα όταν μου παίρνουν συνέντευξη και αρχίζω να λέω "καλά, είμαι πολύ κουρασμένη γιατί χθες έγινε αυτό", μου λέει κάποιος ότι έχει ξεκινήσει να γράφει η ηχογράφηση. Άραγε εκεί, πώς μπορεί να έγινε;» αναρωτήθηκε, επίσης, η Δανάη Μπάρκα στον αέρα του ψυχαγωγικού της μαγκαζίνο στο Mega.