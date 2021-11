Ολα όσα έγιναν στο τριήμερο πάρτι της Πάρις Χίλτον για το γάμο της -5 νυφικά φόρεσε η νύφη [εικόνες] | ΖΩΗ | iefimerida.gr

Τον γάμο των ονείρων της έκανε η κληρονόμος της αυτοκρατορίας Χίλτον, Πάρις και φυσικά ήταν υπερπαραγωγή με πολυάριθμα νυφικά αλλά και τριήμερους εορτασμούς.



Οι καλεσμένοι στο γάμο της Πάρις Χίλτον και του εκατομμυριούχου συζύγου της πλέον, Κάρτερ Ρέουμ, σίγουρα δε θα ξεχάσουν τις εορτασμούς, που κόστισαν εκατομμύρια ίσως δολάρια, με διάσημους τραγουδιστές να ερμηνεύουν αγαπημένα κομμάτια, πολύ συγκίνηση, χαβιάρι, σαμπάνια αλλά και διασκέδαση σε ένα λούνα παρκ.



Το εντυπωσιακό νυφικό Ocar de la Renta

Ο γάμος του ζευγαριού πραγματοποιήθηκε στην έπαυλη του αείμνηστου παππού της Πάρις Χίλτον στο Μπελ Έαρ την περασμένη Πέμπτη, με την διάσημη κληρονόμο να μοιράζεται την Παρασκευή μια πρώτη ματιά στο νυφικό της. Αργότερα όμως, δημοσίευσε περισσότερες φωτογραφίες, αποκαλύπτοντας ένα εντυπωσιακό νυφικό Oscar de la Renta, που θύμιζε πολύ εκείνο της πριγκίπισσας Γκρέις Κέλι του Μονακό.



Με τέσσερα νυφικά την ημέρα του γάμου της

Φυσικά, η Πάρις Χίλτον δεν θα μπορούσε να μείνει στο ένα νυφικό. Στη δεξίωση που ακολούθησε, φρόντισε να φορέσει άλλα τρία νυφικά: ένα που θύμιζε αρχαία Ελληνίδα θεά, ένα που την έκανε να μοιάζει με πριγκίπισσα της Disney και τέλος ένα κοντό φόρεμα (πάλι Oscar de la Renta) που αναδείκνυε το σώμα της.

Ο γαμπρός συγκινήθηκε όταν είδε την Πάρις Χίλτον με το νυφικό της

Το εντυπωσιακό πέπλο με τα τρισδιάστατα λουλούδια

Οι παράνυμφες, οι οποίες φορούσαν ροζ τουαλέτες Alice & Olivia, ήταν η μικρότερη αδερφή της Πάρις, Νίκι Χίλτον Ροθτσάιλντ (και κουμπάρα τους), η κουνιάδα της Τέσσα Χίλτον, οι ξαδέρφες της Αλντζουφρι και Μπρουκ Γουίντερχορν αλλά και η αδερφή του γαμπρού, Χάμοντ Ρέουμ.



Το δεύτερο νυφικό της Πάρις Χίλτον

Η Πάρις Χίλτον με την Ντέμι Λοβάτο

Όσο για τους καλεσμένους, η λίστα με τις διασημότητες περιελάμβανε την Κιμ Καρντάσιαν, την Έμμα Ρόμπερτς, την Άσλεϊ Σίμπσον, την Μέγκαν Τρέινορ και την Νικόλ Ρίτσι. Το παρόν φυσικά έδωσαν η θεία της Πάρις Χίλτον, Κάιλ Ρίτσαρντς με τον σύζυγό της Μαουρίτσιο Ουμάνσκι αλλά και η άλλη θεία της, Κιμ.



Οι λεπτομέρειες της γαμήλιας δεξίωσης - Χαβιάρι και άφθονη σαμπάνια Moet

Η Πάρις Χίλτον μπήκε στην ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα για το γάμο της υπό τους ήχους του τραγουδιού του Έλβις Πρίσλεϊ «Can't Help Falling in Love» και η Κιμ Πέτρας ξεκίνησε την τελετή με μια διασκευή του τραγουδιού της Χίλτον, «Stars are Blind».



Με νυφικό που θύμιζε πριγκίπισσα της Disney

Ο γαμπρός συγκινήθηκε και δάκρυσε την ώρα που είδε την νύφη να φτάνει και κατά τη διάρκεια της τελετής έγερνε συχνά για να φιλήσει την νύφη. Η τελετή έκλεισε με το ζευγάρι να φεύγει υπό τους ήχους του τραγουδιού «Happy» του Pharrell Williams, από κουαρτέτο εγχόρδων.



Και το τέταρτο νυφικό

Ακολούθησε η δεξίωση, με τους επισκέπτες να γεύονται ορεκτικά που περιλάμβαναν χαβιάρι, ταρτάρ τόνου και στρείδια Ροκφέλερ. Το πρώτο πιάτο ήταν μια ασιατική σαλάτα με αχλάδι και τορτελίνι με κολοκυθάκι, ενώ το κυρίως είχε επιλογές όπως το λαβράκι ή μπριζόλα Νέας Υόρκης.



Καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας οι καλεσμένοι έπιναν σαμπάνια Moët & Chandon ενώ λόγους εκφώνησαν τόσο η αδερφή της Πάρις Χίλτον Νίκι, ο επιχειρηματίας Στιβ Γουίν, αλλά και ο πατέρας της Ρίτσαρντ Χίλτον.



Η βραδιά έκλεισε με τη γαμήλια τούρτα η οποία ήταν φυσικά, υπερπαραγωγή, και ύψους 3 μέτρων, με ένα στέμμα στην κορυφή, που ταίριαζε με το κουτί που είχαν τοποθετηθεί τα προσκλητήρια του γάμου.

Η γαμήλια τούρτα με το στέμμα στην κορυφή

Μετά το γάμο ώρα για διασκέδαση σε... λούνα παρκ

Οι γαμήλιοι εορτασμοί συνεχίστηκαν την επόμενη ημέρα με ένα διασκεδαστικό και εορταστικό after party με θέμα το καρναβάλι στην προβλήτα Σάντα Μόνικα του Λος Άντζελες.



Η Πάρις Χίλτον ντυμένη στα ροζ για το πάρτι σε λούνα παρκ

Για να συγκεντρώσει όλα τα βλέμματα επάνω της, η νύφη Πάρις Χίλτον φόρεσε ένα ροζ- στο χρώμα του φλαμίνγκο – φόρεμα της Alice & Olivia. Το φόρεμα αποτελούνταν από μια βολάν τούλινη φούστα διακοσμημένη με κρύσταλλα και εξίσου εκθαμβωτικά διχτυωτά μανίκια. Ολοκλήρωσε το λουκ της με ασορτί μπότες, πέπλο και γυαλιά ηλίου σε σχήμα καρδιάς.

Καλεσμένοι στο γάμο της Πάρις Χίλτον. Ανάμεσά τους η Σοφία Ρίτσι και η Κιμ Καρντάσιαν

Το ζευγάρι για να ευχαριστήσει και να διασκεδάσει τους καλεσμένους του, είχε πολλά παιχνίδια και έπαθλα φυσικά με θέμα την Πάρις Χίλτον, ενώ απόλαυσα και νόστιμες λιχουδιές, όπως funnel cakes, χοτ ντογκ και λεμονάδα. Βέβαια ένα τέτοιο πάρτι δεν θα ήταν πλήρες χωρίς μια ρόδα λούνα παρκ.

Και τρίτο πάρτι!

Η τρίτη και τελευταία μέρα των εορτασμών διεξήχθη και πάλι στην έπαυλη του παππού της στο Μπελ Έαρ, το Σάββατο το βράδυ, με ένα πελώριο πάρτι.



Η Πάρις Χίλτον με τουαλέτα γεμάτη αστραφτερά αστέρια, με την Κέιτ Μπεκινσέιλ

H Πάρις Χίλτον ξεχώριζε και πάλι, με μια διάφανη τουαλέτα καλυμμένη με εκατοντάδες ασημένια αστέρια από πάνω μέχρι κάτω.



Στη λίστα των καλεσμένων του πάρτι ήταν οι Νίκι Χίλτον, Σοφία Ρίτσι, τα αδέρφια της νύφης, αλλά και σταρ των ριάλιτι και διασημότητες όπως η Κέιτ Μπεκινσέιλ, η Άσλεϊ Μπένσον, η Τζασμίν Τουκς, Η Τζέιντεν Σμιθ και η Έμμα Ρόμπερτς μεταξύ πολλών άλλων.

Φωτογραφίες: Instagram