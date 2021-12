Παρακολουθούσε η CIA τον Τζέιμς Μπράουν; -Τι υποστήριζε o «νονός της soul» και τι απαντά η μυστική υπηρεσία | ΖΩΗ | iefimerida.gr

Πριν από το θάνατό του το 2006, ο θρυλικός τραγουδιστής Τζέιμς Μπράουν ισχυριζόταν συχνά, ότι τον παρακολουθούσε η CIA.

Εκείνη την εποχή, αυτή η ιδέα αγνοούνταν ή απορρίπτονταν ως παρανοϊκές ατάκες ενός ανθρώπου που γινόταν όλο και πιο ασταθής. Θα μπορούσε όμως να είχε όντως δίκιο;

Ένα νέο εκτενές άρθρο για το CNN από τον συγγραφέα Τόμας Λέικ εξετάζει τη σύνδεση του τραγουδιστή της σόουλ με τη CIA (και με την κυβέρνηση γενικότερα) και ισχυρίζεται ότι είναι απολύτως δυνατόν. Η CIA, φυσικά, λέει ότι «ούτε μπορεί να επιβεβαιώσει ούτε να διαψεύσει» ότι έχει αρχεία για τον Τζέιμς Μπράουν.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως αποκαλύπτει ο Λέικ στο άρθρο του, τον Μάρτιο του 2021, το CNN μήνυσε τη CIA βάσει του Νόμου περί Ελευθερίας των Πληροφοριών (FOIA), προκειμένου να αποκτήσει τυχόν αρχεία που μπορεί να έχει για τον Μπράουν. Η υπόθεση εκκρεμεί ακόμα και η απόφαση του δικαστή αναμένεται κάποια στιγμή το 2022. Τον Οκτώβριο, η CIA δήλωσε σε δικαστήριο ότι η αποκάλυψη εάν έχει ή όχι αρχεία για τον Τζέιμς Μπράουν θα μπορούσε να «προκαλέσει σοβαρή ζημιά στην εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ».

Ο Τζέιμς Μπράουν για πρώτη φορά ισχυρίστηκε δημόσια ότι η CIA τον κατασκόπευε στα απομνημονεύματά του «I Feel Good» το 2005, θεωρώντας ότι οι δεσμοί του με το κίνημα των Πολιτικών Δικαιωμάτων και το γεγονός ότι απέτρεψε ταραχές στη Βοστώνη μετά τη δολοφονία του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, τον έβαλαν στο ραντάρ της υπηρεσίας πληροφοριών.

«Υπήρχαν πολλές υποψίες, ειδικά μεταξύ της εθνικής αστυνομίας, του FBI και της CIA για αυτή τη λεγόμενη επίδειξη της “Μαύρης Δύναμης” εκ μέρους μου», έγραψε. «Η σκέψη τους πήγαινε κάπως έτσι, αν μπορούσε να σταματήσει μια ταραχή…θα μπορούσε εξίσου εύκολα να ξεκινήσει μια. Από εκείνη τη στιγμή ήξερα ότι ήμουν υπό επιτήρηση της εθνικής ασφάλειας… Ένιωθα να με παρακολουθούν, να με κατασκοπεύουν, να παρακολουθούν το σπίτι μου».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Και αν ο Τζέιμς Μπράουν βρισκόταν πράγματι υπό παρακολούθηση της CIA, δεν θα ήταν η μόνη κυβερνητική υπηρεσία που τον παρακολουθούσε. Όπως έγραψε ο συγγραφέας Τζέιμς Σάλιβαν στο βιβλίο του το 2008 «The Hardest Working Man: How James Brown Saved the Soul of America», ο Μπράουν είχε υποβληθεί σε «εκτεταμένη παρακολούθηση του FBI». Ισχυρίζεται ότι μια σειρά από εκκλήσεις της FOIA (Freedom of Information Act) για το βιβλίο «οδήγησε τελικά σε μια επιβεβαίωση από το FBI ότι τα γραφεία στην Ατλάντα, το Μπέρμιγχαμ και τη Βαλτιμόρη μπορεί να είχαν πραγματοποιήσει πολύ νωρίτερα παρακολούθηση του τραγουδιστή και ότι τα αρχεία για τον Μπράουν καταστράφηκαν σύμφωνα με χρονοδιαγράμματα συντήρησης τον Ιούνιο του 1989 και τον Ιούλιο του 2001».

Θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι το επόμενο έτος, όταν επιλυθεί η υπόθεση του CNN κατά της CIA, για να μάθουμε εάν η θεωρία του Τζέιμς Μπράουν για κατασκοπεία, ευσταθούσε.