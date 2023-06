Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης συστήνει το νεότερο μέλος του cast του Maestro [εικόνα] - iefimerida.gr

Ο δεύτερος κύκλος του Maestro αναμένεται τη νέα χρονιά και ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης με τους συντελεστές της σειράς βρίσκονται σε πυρετώδεις προετοιμασίες.

Μέσα από αναρτήσεις, ο δημιουργός της δημοφιλούς σειράς του Mega αποκαλύπτει διάφορες στιγμές από τα γυρίσματα, είτε πρόκειται για backstage είτε για στιγμιότυπα σκηνών.

Σε πρόσφατη δημοσίευσή του, ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης σύστησε το νεότερο μέλος του Maestro. Πρόκειται για ένα μωρό, το οποίο έκανε την πρώτη του γκεστ εμφάνιση.

Η ανάρτηση του Χριστόφορου Παπακαλιάτη

«Το νεότερο μέλος στο cast του Maestro έκανε την πρώτη του guest εμφάνιση… New casting member (and the youngest) #baby #scene #newseason #shooting @maestroinblue.tvseries #season2 photo by @amaliakovaiou #shootinginathens», έγραψε ο σκηνοθέτης του Maestro στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.