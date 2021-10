Παντρεύτηκε, κάνοντας δυο γάμους σε δυο μέρες η κόρη του Μπιλ Γκέιτς -Δύο εντυπωσιακά νυφικά φόρεσε η νύφη [εικόνες] | ΖΩΗ | iefimerida.gr

Η κόρη του Μπιλ Γκέιτς, Τζένιφερ, παντρεύτηκε τον Αιγύπτιο ιππέα Ναγιέλ Νασάρ, με ένα διπλό γάμο.



Την Παρασκευή το απόγευμα έγινε ο θρησκευτικός γάμος και ένας δεύτερος πολιτικός γάμος έγινε χθες το βράδυ.

Τις πληροφορίες περί διπλού γάμου μετέφωσε η Daily Mail, αναρτώντας και αποκλειστικές φωτογραφίες από την Τζένιφερ Γκέιτς νύφη και σημειώνοντας ότι ο θρησκευτικός γάμος έγινε την Παρασκευή σε στενό κύκλο.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την Παρασκευή έγινε μια μουσουλμανική τελετή, στον ​κήπο του κτήματος των Γκέιτς στο βόρειο Σάλεμ της Νέας Υόρκης.

Χθες έγινε ο πολιτικός γάμος παρουσία 300 καλεσμένων.



Οι προετοιμασίες για το δεύτερo γάμο χθες ήταν πυρετώδεις. Την 25χρονη νύφη Τζένιφερ Γκέιτς, η οποία φόρεσε στο γάμο του Σαββάτου ένα νυφικό που ράφτηκε επάνω της από την Vera Wang, συνόδευσαν ο πατέρας της Μπιλ Γκέιτς και η μητέρα της Μελίντα, αλλά και οι 9, ντυμένες στα πράσινα, παράνυφοί της.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οπως μεταδίδει η New York Post αναρτώντας και τις σχετικές φωτογραφίες την Παρασκευή ήταν η πρώτη φορά που το πρώην ζευγάρι εθεάθη μαζί μετά την ανακοίνωση του διαζυγίου τους.

Στη δεξίωση του Σαββάτου με τους 300 καλεσμένους εμφανίστηκαν οι Coldplay και ο Harry Hudson. Η λίστα των καλεσμένων περιελάμβανε φίλους και συγγενείς του ζευγαριού και ελάχιστους διάσημους και πολιτικούς, οικογενειακούς φίλους. Ανάμεσά τους και η Τζορτζίνα Μπλούμπεργκ, κόρη του δισεκατομμυριούχου Μάικλ Μπλούμπεργκ, ιππέας και φίλη της νύφης.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πατέρας και κόρη, γράφει η Daily Mail χόρεψαν μαζί το Can You Feel The Love Tonight του Ελτον Τζον.



Στο προχθεσινό δείπνο μετά το θρησκευτικό γάμο σέρβιραν αστακό και ζυμαρικά. Το χθεσινό δείπνο ήταν ένα πλούσιο τραπέζι με εδέσματα για κάθε γούστο.

Ο διπλός γάμος της κόρης του Μπιλ Γκέιτς αναμένεται να κοστίσει στα 2 εκατ. δολάρια.



Οι φωτό από τις προετοιμασίες του γάμου της Τζένιφερ Γκέιτς

Ο διπλός γάμος έγινε στην 16 εκατ. δολ. φάρμα της Τζένιφερ Γκέιτς, την οποία έλαβε ως δώρο από τους γονείς της για την αποφοίτησή της απο το πανεπιστήμιο το 2018.

Τις τελευταίες ημέρες οι ετοιμασίες ήταν πυρετώδεις για να μετατρέψουν τη φάρμα στο γαμήλιο χώρο που είχε ονειρευτεί η κόρη ενός από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον πλανήτη.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ