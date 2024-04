H ηθοποιός Άνια Τέιλορ Τζόι αποκάλυψε τον κρυφό της γάμο - Με παραμυθένιο νυφικό και μια ιδιαίτερη γαμήλια τούρτα - iefimerida.gr

H ηθοποιός Άνια Τέιλορ Τζόι επιβεβαίωσε τις φήμες σχετικά με τον γάμο της με τον Μάλκολμ ΜακΡάε και αποκάλυψε ότι παντρεύτηκαν κρυφά πριν από δύο χρόνια.



Η 27χρονη ηθοποιός – πρωταγωνίστρια της σειράς «The Queen’s Gambit» έκανε την αποκάλυψη μέσω Instagram σε μια ανάρτηση για να ευχηθεί στον σύζυγό της χρόνια πολλά και μοιράστηκε στιγμιότυπα από το γάμο τους στη Νέα Ορλεάνη.



Η Άνια Τέιλορ Τζόι την ημέρα του γάμου της

O γάμος της Άνια Τέιλορ Τζόι στη Νέα Ορλεάνη - Με παραμυθένιο νυφικό

Όπως έγραψε: «Πριν από δύο χρόνια, την Πρωταπριλιά, παντρεύτηκα κρυφά τον καλύτερο μου φίλο στη Νέα Ορλεάνη. Η μαγεία εκείνης της ημέρας είναι χαραγμένη σε κάθε κύτταρο της ύπαρξης μου, για πάντα». Και συνέχισε: «Ευτυχισμένη δεύτερη επέτειο αγάπη μου… είσαι ο πιο κουλ».



Στην πρώτη φωτογραφία του κάρουζελ, φαίνεται η Άνια Τέιλορ Τζόι να κρατάει μια ανθοδέσμη ενώ περπατά με το μακρύ πέπλο να κρέμεται πίσω της.Σε ένα βίντεο, σηκώνει τα χέρια της ψηλά, επιδεικνύοντας το πέπλο και το παραμυθένιο νυφικό Dior, το οποίο περιλάμβανε ένα μεγάλο κολιμπρί ραμμένο στο μπούστο. Ο χώρος γύρω της ήταν καλυμμένος με κεριά.



«Το νυφικό όμορφα κεντημένο με την ιστορία της αγάπης μας από τον Dior» έγραψε η Τέιλορ.

Σε ένα άλλο στιγμιότυπο, η νύφη και ο γαμπρός κάθονταν μαζί με τους φίλους της, μεταξύ των οποίων η Κάρα Ντελεβίν, με το τεράστιο πέπλο της να τους καλύπτει.



Η ιδιαίτερη γαμήλια τούρτα - Δύο κέικ σε σχήμα ανθρώπινης καρδιάς

Η τελευταία φωτογραφία δείχνει δύο γλυκά που μοιάζουν με καρδιές και την ηθοποιό να σχολιάζει στη λεζάντα απαντώντας σε κάποιον φίλο: «N. B. ναι, αυτές είναι ανατομικά σωστές τούρτες καρδιάς. Ναι, είμαι ο βρυκόλακας Λεστάτ» έγραψε αναφερόμενη τον φανταστικό βρικόλακα Λεστάτ ντε Λάιονκορτ από τη σειρά «The Vampire Chronicles» της Anna Rice που διαδραματίζεται στη Νέα Ορλεάνη. Στα Instagram Stories της, η Τέιλορ μοιράστηκε και ένα βίντεο με εκείνη και τον σύζυγό της να καταβροχθίζουν τα γλυκά.

Ο σύζυγός της, frontman του ροκ συγκροτήματος More, δημοσίευσε επίσης φωτογραφίες και ένα βίντεο από την ευτυχισμένη μέρα. «Σ’ αγαπώ τώρα και με κάποιο τρόπο πάντα σε αγαπούσα και με κάποιο τρόπο δεν θα τελειώσει ποτέ» έγραψε. «Ευτυχισμένη επέτειο δύο χρόνων, όμορφη».



Ο δεύτερος γάμος στη Βενετία

Το Page Six είχε αναφέρει αποκλειστικά τον Ιούλιο του 2022 ότι το ζευγάρι παντρεύτηκε κρυφά. Η ηθοποιός και ο τραγουδιστής έκαναν άλλη μία γαμήλια τελετή στη Βενετία τον Οκτώβριο του 2023. Ο δεύτερος γάμος τους ήταν μια κομψή εκδήλωση που έλαβε χώρα στο ιστορικό Palazzo Pisani Moretta, ένα παλάτι του 15ου αιώνα στο Μεγάλο Κανάλι.



Στη λίστα των καλεσμένων τους τότε περιλαμβάνονταν η Τζούλια Γκάρνερ, ο Νίκολας Χουλτ, η Κάρα Ντελεβίν, ο Μάιλς Τέλερ και η σύζυγός του.



Πώς γνωρίστηκαν Άνια Τέιλορ Τζόι και Μάλκολμ ΜακΡάε

Η γνωριμία του ζευγαριού έγινε στην πρεμιέρα του «Queen’s Gambit» τον Μάρτιο του 2021. Ο ΜακΡάε ήταν τόσο ερωτευμένος που, αφού επέστρεψε στην πατρίδα του, έγραψε ένα τραγούδι για την Τέιλορ Τζόι.



«Έγραψα αυτό το τραγούδι για την Άνια δύο ημέρες μετά τη γνωριμία μας» ανέφερε ο τραγουδιστής στο Instagram τον Μάρτιο του 2022, όταν αποκάλυψε το νέο του τραγούδι «Really Want to See You Again». Άρχισαν να βγαίνουν μήνες αργότερα, αλλά κράτησαν τη σχέση τους ως επί το πλείστον μακριά από τη δημοσιότητα.



Η Τέιλορ-Τζόι μίλησε δημόσια για το ειδύλλιό τους σε συνέντευξή της στη βρετανική Vogue το 2022.



«Είπα στον σύντροφό μου τις προάλλες ότι είναι το χόμπι μου", δήλωσε η ηθοποιός. «Επιτέλους βρήκα κάποιον που θα καθίσει ευχαρίστως μαζί μου στη σιωπή διαβάζοντας», συνέχισε. «Είμαστε ουσιαστικά 80 ετών και 7 ταυτόχρονα, και αυτό λειτουργεί πολύ καλά».