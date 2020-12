Οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Κέιμπριτζ κάνουν διαγωνισμό για τον καλύτερο... πισινό [εικόνες]

Μία φοιτήτρια που πόζαρε γυμνή έξω από ένα μουσείο, στέφθηκε η νικήτρια του διαγωνισμού «Τα καλύτερα οπίσθια του 2020» του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ.

Η νικητήρια φωτογραφία τραβήχτηκε έξω από το διάσημο μουσείο Fitzwilliam, την ώρα που έδυε ο ήλιος. Η νικήτρια με το όνομα Αθηνά, είναι μία από τους πολλούς φοιτητές του Κέιμπριτζ που δεν δίστασαν να αποκαλύψουν το γυμνό σώμα τους, ως μέρος του «διαγωνισμού θετικότητας» της φοιτητικής εφημερίδας The Tab.

Η φοιτήτρια με το όνομα Αθηνά κέρδισε την πρώτη θέση

Τη δεύτερη θέση κατέκτησαν οι Αγκνους, Ματίλντα και Σάνον, οι οποίοι ποζάρουν γυμνοί πάνω σε μια σπειροειδή σκάλα. Στην τρίτη θέση, βρίσκουμε την Τερέζα, η οποία αγναντεύει την πόλη όπως τη γέννησε η μαμά της, πάνω σε μία ταράτσα.

Τη δεύτερη θέση κατέκτησαν οι Αγκνους, Ματίλντα και Σάνον

Οι νικητές ψηφίζονται από τους τωρινούς φοιτητές, με τη συμμετοχή να είναι ιδιαίτερα υψηλή φέτος.

Οι φοιτητές που πήραν μέρος στον διαγωνισμό, επέλεξαν μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία του Κέιμπριτζ, από τη διάσημη γέφυρα των στεναγμών, μέχρι το King's Chapel ή πρωτοτύπησαν ποζάροντας μέσα σε μια βιβλιοθήκη ή ακόμα και στους δρόμους της πόλης τη νύχτα.

Η Τερέζα στην τρίτη θέση

Δύο από τις φοιτήτριες μάλιστα, η Άλις και η Έλσι, εμπνευσμένες από το γιορτινό κλίμα των ημερών, φόρεσαν μόνο σκουφάκια και τυλίχτηκαν με μια σειρά από λαμπάκια.

Ξεκινώντας τον διαγωνισμό, η εφημερίδα The Tab είπε στους αναγνώστες της: «Ούτε καν μια πανδημία δεν θα εμποδίσει τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Κέιμπριτζ να πετάξουν τα ρούχα τους και να έχουν την ευκαιρία να εμφανιστούν στο hall of fame, του The Tab».

Υπενθυμίζεται, ότι πρόσφατα, φοιτητές και φοιτήτριες από τις αθλητικές ομάδες του Πανεπιστημίου Κέιμπριτζ, έβγαλαν τα ρούχα τους και φωτογραφήθηκαν για τις ανάγκες ενός ημερολογίου. Τα έσοδα που θα συγκεντρωθούν από την πώλησή του, θα δοθούν στη φιλανθρωπική οργάνωση Γιατροί Χωρίς Σύνορα.



Φωτογραφίες: thetab.com