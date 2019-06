Ορίν Τζούλι: Η Ισραηλινή «βασίλισσα των όπλων» με τους 500.000 followers στο Instagram [εικόνες]

View this post on Instagram

Serious or smilie? 😜 . . Shooting the promo for The “Survival VIP” reality show in Israel where i participate 🔥🙌🏻 . . רצינית או מחייכת? 😜 מתוך הצילומים לפרומו של הישרדות VIP 🙌🏻🔥 . @alpha.gun.angels_aga #orinjulie #queenofguns #guns #badass #israel #weapon