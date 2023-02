Όπρα Γουίνφρεϊ: Ο «άγνωστος» σύντροφός της, οι φήμες για την καλύτερή της φίλη και ο «κρυφός γιος» - iefimerida.gr

Η Όπρα Γουίνφρεϊ (Oprah Winfrey) βρίσκεται στην κορυφή του αμερικανικού τηλεοπτικού στερεώματος εδώ και 35 χρόνια, φιλοξενώντας τη δική της εκπομπή, ενώ έχει γίνει ένα από τα πιο διάσημα πρόσωπα στον κόσμο.

Έχει πετύχει μερικές από τις πιο πολυσυζητημένες συνεντεύξεις όλων των εποχών - από τον Τομ Κρουζ να πηδάει στον καναπέ από ενθουσιασμό για την Κέιτι Χολμς μέχρι τον πρίγκιπα Χάρι και τη Μέγκαν Μαρκλ να εξαπολύουν τις «βόμβες αλήθειας» τους.

Η παρουσιάστρια του chat show -που πριν από λίγες ημέρες έκλεισε τα 69 της χρόνια- δεν διστάζει επίσης ποτέ να μοιραστεί τον προσωπικό της πόνο με το κοινό. Από την τραυματική παιδική της ηλικία με μια ανύπαντρη έφηβη μητέρα στο φτωχό Kosciusko του Mississippi, μέχρι τη σεξουαλική κακοποίηση που υπέστη από άλλα μέλη της οικογένειας, η Όπρα ήταν πάντα ανοιχτή για όσα έχει περάσει.

Αλλά παρά την προθυμία της να είναι ευάλωτη, υπάρχουν ορισμένα στοιχεία της ζωής της Όπρα που υπάρχουν μέσα σε ένα πέπλο μυστηρίου. Από τη μυστικοπαθή μακροχρόνια σχέση της με τον σύντροφό της Στέντμαν Γκράχαμ, μέχρι τις από καιρό διαψευσμένες φήμες για τη σχέση της με την καλύτερή της φίλη Γκέιλ Κινγκ.

Ο «πνευματικός γάμος» με τον «άγνωστο» σύντροφό της

Από το 1986, η Όπρα Γουίνφρεϊ διατηρεί σοβαρή σχέση με τον σύντροφό της Στέντμαν Γκράχαμ. Μάλιστα, έχει γίνει πολύς λόγος για το γεγονός ότι δεν παντρεύτηκαν ποτέ και δεν απέκτησαν παιδιά. Με τον Στέντμαν να εμφανίζεται σπάνια δημοσίως, μια άλλη τρελή θεωρία είναι ότι η σχέση είναι ψεύτικη.

Η Όπρα σπάνια συζητά για το ειδύλλιό τους, αλλά κάποτε το έκανα μιλώντας στο περιοδικό People, εξηγώντας γιατί δεν δέθηκαν ποτέ με τα δεσμά του γάμου, παρά το γεγονός ότι αρραβωνιάστηκαν το 1992.

«Τόσο εκείνος όσο και εγώ λέμε τώρα: "Αν είχαμε παντρευτεί, δεν θα ήμασταν μαζί"», είπε. «Δεν υπάρχει αμφιβολία - δεν θα μέναμε παντρεμένοι, εξαιτίας του τι θα σήμαινε αυτό για εκείνον, και εγώ θα είχα τις δικές μου ιδέες γι' αυτό».

Η Oprah Winfrey και ο Stedman Graham στην πρεμιέρα της ταινίας "The Butler" του Lee Daniels τη Δευτέρα 5 Αυγούστου 2013 στη Νέα Υόρκη / Φωτογραφία: Charles Sykes/Invision/AP

Επεξηγώντας, ανέφερε ότι ενώ ο Στέντμαν πάντα υποστήριζε την καριέρα της και «την άφηνε να είναι αυτή που πρέπει να είμαι», φοβόταν ότι αυτό θα άλλαζε με τον γάμο. Η ίδια, ωστόσο, έχει περιγράψει τον δεσμό τους ως «πνευματικό γάμο».

«[…] Η αίσθησή μου ήταν ότι είναι ένας παραδοσιακός τύπος, αλλά αυτή είναι μια εντελώς μη παραδοσιακή σχέση. Αν παρέμενε μια σχέση, μπορώ να το διαχειριστώ. Αν γινόμουν η σύζυγος, θα έπρεπε να παίξω με τους κανόνες του ό,τι κι αν είναι αυτό, και αυτό δεν θα ήταν ωραίο», συνέχισε.

Όσον αφορά τα παιδιά, επιβεβαίωσε ότι κάποτε είχε πράγματι αγοράσει ένα επιπλέον διαμέρισμα με σκοπό να δημιουργήσει οικογένεια. Αλλά τα χρόνια που ήταν παρουσιάστρια σε chat show την έκαναν να συνειδητοποιήσει ότι η μητρότητα δεν ήταν για εκείνη.

«Το να κάνω την εκπομπή της Oprah μου επέτρεψε να δω το βάθος της ευθύνης και των θυσιών που πραγματικά απαιτούνται για να είσαι μητέρα. Συνειδητοποίησα: "Ουάου, μιλάω με πολλούς μπερδεμένους ανθρώπους, και είναι μπερδεμένοι επειδή είχαν μητέρες και πατέρες που δεν είχαν επίγνωση του πόσο σοβαρή είναι αυτή η δουλειά"», είπε. «Δεν έχω μετανιώσει καθόλου γι' αυτό».

Οι φήμες για σχέση με την κολλητή της, Γκέιλ Κινγκ

Για χρόνια υπήρχαν φήμες ότι η Όπρα Γουίνφρεϊ και η κολλητή της ήταν κάτι περισσότερο από φίλες.

Οι δυο τους γνωρίστηκαν δουλεύοντας σε τηλεοπτικό σταθμό της Βαλτιμόρης τη δεκαετία του 1980 και ήταν για πολύ καιρό αχώριστες.

Όμως η εκνευρισμένη σταρ έπνιξε τελικά τα κουτσομπολιά όταν έμαθε για τις «εκνευριστικές» εικασίες.

Σε μια συναισθηματική συνέντευξη, κατακεραύνωσε το γεγονός ότι «κάποιος πρέπει να πιστεύει ότι λέω ψέματα», λέγοντας στη δημοσιογράφο Barbara Walters: «Είναι η μητέρα που δεν είχα ποτέ. Η αδελφή που όλοι θα ήθελαν. Η φίλη που όλοι αξίζουν. Δεν ξέρω καλύτερο άνθρωπο», προσθέτοντας «Δεν είμαι λεσβία. Δεν είμαι καν κατά κάποιο τρόπο λεσβία».

Gayle King και Oprah Winfrey / Φωτογραφία: AP Photo/Charles Sykes

Από την πλευρά της, η Γκέιλ Κινγκ επιβεβαίωσε τα σχόλια της Όπρα, δηλώνοντας ότι αν είχαν ρομαντική σχέση, θα το φώναζαν από τις ταράτσες.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στα βραβεία Glamour Women Of The Year Awards, είπε χαρακτηριστικά: «Αν ήμασταν γκέι, θα σας το λέγαμε. Θα σας το λέγαμε. Δεν θα προσπαθούσαμε να το κρατήσουμε μυστικό γιατί δεν υπάρχει τίποτα κακό στο να είσαι γκέι. Έτσι, αν ήμασταν, θα σας το λέγαμε. Η αλήθεια είναι ότι δεν είμαστε».

Ο γρίφος «υιοθεσία» ενός αγοριού

Το 2015 ένας άνδρας ισχυρίστηκε ότι είναι ο κρυφός «γιος» της Όπρα, την πλησίασε καθώς έφτανε για να γυρίσει το Ed Sullivan Show και ισχυρίστηκε ότι προσπάθησε να τον υιοθετήσει όταν ήταν έφηβος.

Ο Κάλβιν Μίτσελ είπε πώς η μεγιστάνας των μέσων ενημέρωσης πλήρωσε για την ιδιωτική του εκπαίδευση, αλλά την κατηγόρησε ότι τον έβγαλε από τη ζωή της όταν εγκατέλειψε το σχολείο.

Ο 42χρονος, ο οποίος τώρα είναι οδηγός φορτηγού, ισχυρίστηκε ότι η Όπρα και ο Στέντμαν τον βοήθησαν να μεγαλώσει για πέντε χρόνια πριν υποτίθεται ότι του γύρισαν την πλάτη αφού έκανε ένα «χαζό» λάθος.

Ο ίδιος δήλωσε στο RadarOnline: «Θέλω να ρωτήσω την Όπρα, 'Γιατί με άφησες; Γιατί με άφησες;' Ακόμα ψάχνω. Δεν έχω κλείσει αυτό το θέμα. Απλά δεν καταλαβαίνω», είπε.

Ο Μίτσελ αποκάλυψε ότι η Όπρα έδωσε τα χρήματα για την ακριβή εκπαίδευσή του στο The Piney Woods School, ένα διάσημο οικοτροφείο με χριστιανική βάση.

Αλλά όπως ισχυρίστηκε, ήταν όταν εγκατέλειψε το σχολείο που η Όπρα έφυγε. «Ήμουν νέος. Πήρα μια ανόητη απόφαση και η Όπρα δεν με θα συγχωρούσε», είπε. «Νιώθω ότι αυτό που έκανε ήταν λάθος».

Ο Μίτσελ θυμήθηκε ότι γνώρισε την Όπρα το 1992, όταν επιλέχθηκε ως κομπάρσος στο δράμα του ABC, There Are No Children Here.

Μετά την ταινία, ισχυρίστηκε ότι η Όπρα προσέγγισε την οικογένειά του και ρώτησε αν θα μπορούσε να τον υιοθετήσει. Η μητέρα του Μίτσελ, η Εύα, είπε στην ιστοσελίδα γιατί φέρεται να είπε όχι στην Όπρα: «Ένιωσα περίεργα γιατί ένιωθα ότι αν κάποιος ήθελε να με βοηθήσει με τα παιδιά μου, αυτό είναι ένα πράγμα. Αλλά να υιοθετήσει πραγματικά ένα παιδί γνωρίζοντας ότι έχω και άλλα; Δεν μπορούσα να της επιτρέψω να χωρίσει τα παιδιά μου».

Ο Μίτσελ ισχυρίστηκε ότι η Όπρα και ο Στέντμαν «ήταν σαν οικογένεια» και μάλιστα εκείνη του χάρισε δώρα, τα οποία έφεραν μηνύματα όπως: «Στον γιο μου Κάλβιν, σε αγαπώ».

Όταν ο Μίτσελ νοστάλγησε το σπίτι του, ισχυρίστηκε ότι παρακαλούσε να επιστρέψει εκεί και να αφήσει το σχολείο στο Μισισιπή. «Μου είπε: "Κάλβιν, προσπάθησε να τα καταφέρεις. Μπορείς να τα καταφέρεις. Απλά κάνε κουράγιο". Προσπαθούσε να με εμπνεύσει να κάνω το σωστό. Αλλά ακόμη και μετά από τη μακρά εμψυχωτική ομιλία που μου έδωσε, έφυγα» είπε.

«Αλλά πίστευα ότι η Όπρα και ο Στέντμαν θα εξακολουθούσαν να είναι μέρος της ζωής μου. Κάποια στιγμή, ήταν σαν να είχα χάσει ολόκληρο τον κόσμο μου».

Όπρα Γουίνφρεϊ: Τι έχει δηλώσει η ίδια για την «υιοθεσία»

Η Όπρα αποκάλυψε ότι όντως βοήθησε τον Κάλβιν και δεν έκανε καμία αναφορά σε κάποιο υποτιθέμενο αίτημα υιοθεσίας.

«Γνώρισα τον Κάλβιν γύρω στις αρχές της δεκαετίας του '90, νομίζω ότι ήταν το 1992», δήλωσε στο Entertainment Tonight. «Έκανα μια ταινία για την τηλεόραση με τίτλο There Are No Children Here. Κάναμε γυρίσματα στο Σικάγο και καθόμουν στο πλατό κατά τη διάρκεια ενός διαλείμματος, και αυτό το χαριτωμένο αγοράκι με τα σπινθηροβόλα μάτια ήρθε κάτω από την κίτρινη ταινία για να μου δώσει μια σόδα».

Η Όπρα παραδέχτηκε ότι ήταν τόσο «γοητευμένη» από αυτόν που έπιασε κουβέντα και ανακάλυψε ότι η μαμά του δεν είχε δουλειά και ζούσαν στις εργατικές κατοικίες.

Όπρα Γουίνφρεϊ / Φωτογραφία: Shutterstock

Πρόσθεσε ότι εκείνη και ο σύντροφός της, Στέντμαν, αποφάσισαν να τον πάρουν υπό την προστασία τους και πλήρωσαν για να πάει σε ένα τοπικό ιδιωτικό σχολείο, ενώ βρήκαν και δουλειά για τη μητέρα του.

Αργότερα αποβλήθηκε και η Όπρα αποφάσισε να τον στείλει σε ένα ιδιωτικό οικοτροφείο στο Μισισιπή που πίστευε ότι θα ήταν καλύτερο γι' αυτόν, αλλά στα 16 του έφυγε αφού ισχυρίστηκε ότι «οι δάσκαλοι δεν τον συμπαθούσαν».

«Είπα, "Κάλβιν, αυτή είναι η στιγμή. Αυτή είναι μια σημαντική στιγμή για σένα. Ξέρω ότι είσαι 16 ετών και δεν μπορείς να δεις το δρόμο μπροστά σου, αλλά αν φύγεις από αυτό το σχολείο και αρνηθείς να μορφωθείς -προσπάθησα να σου προσφέρω μόρφωση δύο φορές- δεν υπάρχει άλλο σχολείο στο οποίο μπορώ να σε βάλω. Αν φύγεις από αυτό το σχολείο, τελείωσα. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο που μπορώ να κάνω". Και αυτή ήταν η τελευταία μου συζήτηση με τον Κάλβιν στις αρχές της δεκαετίας του '90».