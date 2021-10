«Τα έχεις κάνει μαντάρα»: Ο Ομπάμα αποκαλύπτει γιατί η Μισέλ τον παρότρυνε να κάνει περισσότερη παρέα με τον Μπρους Σπρίνγκστιν [βίντεο] | ΖΩΗ | iefimerida.gr

Ο Μπαράκ Ομπάμα αποκάλυψε ότι η σύζυγός του Μισέλ τον παρότρυνε να περνά περισσότερο χρόνο με τον Μπρους Σπρίνγκστιν, ώστε να κατανοήσει «τις αποτυχίες και τα λάθη του» και να μπορέσει να διορθωθεί.

Όπως είπε ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ σε συνέντευξή του στο CBS που μεταδόθηκε χθες Δευτέρα, την εποχή που άρχισε να γνωρίζει από κοντά τον διάσημο τραγουδιστή, η γυναίκα του τού είπε ότι «πρέπει να περνάς περισσότερο χρόνο με τον Μπρους». «Κι εγώ της λέω “γιατί, αυτό;”. Και μου λέει: “Ξέρεις, εκείνος αντιλαμβάνεται τις αποτυχίες και τα λάθη του ως άνδρας κι εσύ δεν δείχνεις να κατανοείς εξίσου καλά πόσο τα έχεις κάνει μαντάρα”. Κι ο Ομπάμα της απάντησε: «Έχεις δίκιο. Χωρίς καμία αμφιβολία».

Ο Ομπάμα γνώρισε τη Μισέλ το 1989 όταν εργαζόντουσαν σε δικηγορικό γραφείο στο Σικάγο και παντρεύτηκαν τρία χρόνια αργότερα. Η Μισέλ μίλησε για τον γάμο της με τον 44ο πρόεδρο των ΗΠΑ σε ένα επεισόδια του “Michelle Obama Podcast” τον Σεπτέμβριο του 2020. «Υπήρξαν φορές που ήθελα να πετάξω τον Μπαράκ απ’ το παράθυρο. Και το λέω αυτό γιατί πρέπει να γνωρίζουμε ότι μερικές φορές τα αισθήματα θα είναι έντονα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι τα παρατάς. Αυτές οι περίοδοι μπορεί να κρατήσουν πολύ, ακόμη και χρόνια», είπε.

Ομπάμα και Σπρίνγκστιν αποκαλύπτουν γιατί αισθάνονται ως αουτσάιντερ

Ο Ομπάμα θυμήθηκε τις συμβουλές της γυναίκας του κατά την προώθηση του επιτυχημένου podcast “Renegades: Born in the USA”, όπου ένωσε τις δυνάμεις του με τον Σπρίνγκστιν και του ομώνυμου βιβλίου, όπου ανταλλάσουν απόψεις για τα πάντα. Ο ροκάς και ο πρώτος Αφροαμερικανός πρόεδρος στην ιστορία των ΗΠΑ μίλησαν για το πώς βλέπουν τους εαυτούς τους ως αουτσάιντερ. Ο διάσημος τραγουδιστής, συνθέτης, μουσικός και ποιητής της εργατικής τάξης της Αμερικής, προειδοποίησε ότι πολλοί στη χώρα νιώθουν να τους έχουν ξεπεράσει οι τεχνολογικές και κοινωνικές αλλαγές κι ο Ομπάμα συμπλήρωσε ότι οι αλλαγές αυτές επισυμβαίνουν «πολύ γρήγορα» για πολλούς στις ΗΠΑ. «Ο Ντόναλντ Τραμπ, ξέρεις, είχε τον κυνισμό και την ικανότητα να εκμεταλλεύεται αυτή την αδυναμία μας. Νομίζω ότι θα έχουμε πολύ μεγάλα προβλήματα αν δεν μπορέσουμε να βρούμε τρόπο να ενεργοποιήσουμε πολλούς ανθρώπους που νιώθουν απογοητευμένοι, είτε από τις ραγδαίες τεχνολογικές αλλαγές ήταν από την μετά – βιομηχανοποίηση», τόνισε ο Σπρίνγκστιν.

«Ο Μπρους έχει δίκιο», σημείωσε ο Ομπάμα. «Καταλήγεις να βλέπεις τις αλλαγές να γίνονται γρήγορα, πολύ ραγδαία για ένα μεγάλο τμήμα του πληθυσμού. Ένα άλλο τμήμα διερωτάται: “για πόσο διάστημα θα πρέπει να αναβάλλουμε τα όνειρά μας; Και νομίζω ότι μέρος αυτού που προσπαθήσαμε να κάνουμε στο podcast ήταν να βοηθήσουμε όλους να νιώσουν προθυμότεροι να αναγνωρίσουν τα σφάλματά τους».

Ο Σπρίνγκστιν αναφέρθηκε στον «κριτικό πατριωτισμό», που όπως είπε ήταν η κεντρική ιδέα του άλμπουμ του του 1984, του περίφημου “Born in the USA” για έναν βετεράνο του πολέμου του Βιετνάμ που επιστρέφει στα πάτρια μέσα σε ζοφερές συνθήκες και με πενιχρές ευκαιρίες υλοποίησης των ονείρων του. «Το “Born in the USA” – το τραγούδα που έγραψα, παρερμηνεύτηκε σε πολλά επίπεδα επειδή βασικά προωθούσε την ιδέα ότι μπορείς να αγαπάς και να νιώθεις ότι είσαι κομμάτι της ίδιας πατρίδας, την οποία μπορείς παράλληλα να επικρίνεις και για την οποία να νιώθεις απογοήτευση σε πολλούς τομείς». Το βιβλίο “Renegades: Born in the USA” με τους διαλόγους των Ομπάμα – Σπρίνγκστιν στο podcast που ξεκίνησαν τον περασμένο Φεβρουάριο, κυκλοφορεί σήμερα στις ΗΠΑ. Ο μουσικός είπε στο CBS ότι ελπίζει να επιστρέψει στην ενεργό δράση τον ερχόμενο χρόνο με περιοδείες και γράφοντας μουσική.

