Όλα όσα έγιναν στον ημιτελικό της Eurovision 2023: Τρελές εμφανίσεις και η έκπληξη από τον βασιλιά Κάρολο και την Καμίλα - iefimerida.gr

Το βράδυ της Τρίτης τα φώτα στην αρένα της M&S Bank και ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision 2023 ξεκίνησε.

Δεκαπέντε χώρες διεκδίκησαν την παρουσία τους στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου και ανεβαίνοντας στη σκηνή προσπάθησαν να εντυπωσιάσουν τους θεατές.

Με οικοδεσπότες την Alesha Dixon, τη Hannah Waddingham και την Julia Sanina, η βραδιά ήταν γεμάτη μουσική, εμφανίσεις που συζητήθηκαν ποικιλοτρόπως και μια δόση βασιλικής αίγλης, καθώς ο βασιλιάς Κάρολος και η Καμίλα έκαναν μια εμφάνιση-έκπληξη.

Το βασιλικό ζευγάρι εμφανίστηκε σε βίντεο με τίτλο «Καλώς ήλθατε στο Λίβερπουλ». Το βίντεο ξεκινά με τη στιγμή που ένα νεαρό αγόρι από το Λίβερπουλ ανακαλύπτει ότι η πόλη του θα φιλοξενήσει την Eurovision 2023. Τότε, με ένα ποδήλατο πηγαίνει σε όλη την πόλη, λέγοντας σε γνωστούς και αγνώστους ότι μεγάλος μουσικός διαγωνισμός θα διοργανωθεί στην πόλη.

Στην πορεία βλέπουμε κάποιους ξεχωριστούς καλεσμένους με τη δική τους προσωπική σχέση με το Λίβερπουλ να κάνουν τις δικές τους προετοιμασίες για να καλωσορίσουν την Ουκρανία.

Η βραδιά του διαγωνισμού ξεκίνησε με την εμφάνιση της Νορβηγίας. Η Alessandra ερμήνευσε το Queen of Kings και ακολούθησε ο The Busker από τη Μάλτα με το Dance Our Own Party.

Νορβηγία

Μάλτα

Στη συνέχεια, εμφανίστηκαν η Σερβία (Luke Black με το Samo Mi Se Spava), η Λετονία (Aija με το Sudden Lights), η Πορτογαλία (Mimicat με το Ai Coracao), η Ιρλανδία (Wild Youth με το We Are One).

Σερβία

Λετονία

Ποτογαλία

Ιρλανδία

Η κροατική ροκ μπάντα Let 3, που δημιουργήθηκε τη δεκαετία του 1980, δίχασε τους τηλεθεατές με την εμφάνισή της, καθώς τα μέλη της έμειναν με τα εσώρουχα πάνω στη σκηνή.

Ακολούθησε ο Ελβετός Remo Forrer, ο οποίος επίσης θα εμφανιστεί το Σάββατο, όπως και η Noa Kirel από το Ισραήλ, η οποία είναι ένα από τα μεγαλύτερα αστέρια στη χώρα της. Μάλιστα, χρήστες του ελληνικού Twitter δεν παρέλειψαν να σχολιάσουν τη σκηνική της παρουσία με αυτή της Ελένης Φουρέιρα.

Ελβετία

Ισραήλ

Στη σκηνή ανέβηκε η Μολδαβία με το Soarele şi Luna και λίγα λεπτά μετά το απόλυτο φαβορί για τη νίκη στη Eurovision 2023 που δεν είναι άλλη από την Loreen με το Tattoo για τη Σουηδία.

Μολδαβία

Σουηδία

Στη συνέχεια, στην αρένα του Λίβερπουλ ανέβηκαν οι TuralTuranX για το Αζερμπαϊτζάν.

Από την Τσεχία η Vesna με το My Sister's Crown, οι Mia Nicolai & Dion Cooper με το Burning Daylight εκπροσωπώντας την Ολλανδία.

Το διαγωνιστικό μέρος έκλεισε ο αγαπημένος της Eurovision Käärijä, τραγουδώντας το Cha Cha Cha για τη Φινλανδία.

Eurovision 2023: Η Ρίτα Όρα ξεσήκωσε το κοινό

Μετά το πέρας του διαγωνιστικού μέρους, στη σκηνή της Eurovisio 2023 ανέβηκε η Ρίτα Όρα. Η τραγουδίστρια εμφανίστηκε με μαύρο PVC outfit, ερμηνεύοντας ένα medley από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της.

«Eurovision, είστε έτοιμοι να κάνετε πάρτι απόψε;» ρώτησε το κοινό του μουσικού διαγωνισμού, το οποίο άρχισε να ζητωκραυγάζει.

Οι χώρες που πέρασαν στον μεγάλο τελικό της Eurovision 2023

Κροατία

Τσεχία

Φινλανδία

Ισραήλ

Μολδαβία

Νορβηγία

Πορτογαλία

Σερβία

Σουηδία

Ελβετία

Υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα και η Κύπρος θα διαγωνιστούν στον β’ ημιτελικό που θα διεξαχθεί την Πέμπτη.