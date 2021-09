Οι ξένοι σταρ που έκαναν φέτος διακοπές στην Ελλάδα: Θερόν, Μπίμπερ, Μπέζος, μεγάλες «φίρμες» του Χόλιγουντ | ΖΩΗ | iefimerida.gr

Σπίτια βαμμένα με ασβέστη, γαλαζοπράσινες παραλίες, αρχαίοι ναοί, μεσαιωνικά κάστρα, μεσογειακές γεύσεις. Η ομορφιά της Ελλάδας είναι ξεχωριστή και γι΄αυτό κάθε χρόνο η χώρα μας αποθεώνεται από τα διεθνή ΜΜΕ, ενώ για ακόμα μια χρονιά «ψηφίστηκε» και αποτέλεσε καλοκαιρινό προορισμό για τους celebrities του διεθνούς jet set. Ηθοποιοί, τραγουδιστές, μοντέλα, influencers, αθλητές επέλεξαν τη χώρα μας για τις διακοπές τους κι έκαναν την καλύτερη διαφήμιση.

Ρόμπι Γουίλιαμς

Ο τραγουδιστής των μεγάλων επιτυχιών «Feel», «Angels», «Come Undone», «Let me Entertain You», «Μe and My Monkey», «She's the One» βρέθηκε στη Μύκονο αρχές Ιουλίου και η παρουσία του έγινε αμέσως αντιληπτή όταν επισκέφτηκε πασίγνωστο bar restaurant της Παράγκας.

Και μπορεί ο Ρόμπι Γουίλιαμς να μην αποκάλυψε ποτέ στον λογαριασμό του στο Instagram τις διακοπές του στην Ελλάδα, ωστόσο δεν ξέφυγε από τoν φωτογραφικό φακό του NDP όταν επισκέφτηκε μια από τις πιο όμορφες παραλίες του νησιού μαζί με τη σύζυγό του και την παρέα τους.

Αλλα πλάνα από την επίσκεψη του εκρηκτικού Βρετανού τραγουδιστή στην Ελλάδα δεν διέρρευσαν καθώς συνοδευόταν από άνδρες της προσωπικής του ασφαλείας, οι οποίοι δεν επέτρεπαν τα βίντεο και τις φωτογραφίες ζητώντας από τους θαμώνες να κατεβάσουν τα κινητά τους.

Λάιονελ Ρίτσι

Σε αντίθεση με τον Ρόμπι Γουίλιαμς, ο Αμερικανός συνθέτης και τραγουδιστής Λάιονελ Ρίτσι που μεσουράνησε στο παγκόσμιο μουσικό στερέωμα την δεκαετία του 1980, δεν σταμάτησε να μοιράζεται στιγμιότυπα από τις διακοπές του στο Instagram.

Πάρος, Σαντορίνη, Δήλος είναι κάποια από τα νησιά που επισκέφτηκε ενώ σε αυτό το ταξίδι του στην Ελλάδα τον συνόδεψαν οι κόρες, ο γαμπρός και ο γιος του, οι οποίοι επίσης μαγεύτηκαν από την ομορφιά του ελληνικού τοπίου.

Μάλιστα ο Λάιονελ Ρίτσι γιόρτασε και τα γενέθλιά του στην Πάρο ανεβάζοντας φωτογραφίες από το πολυτελές ξενοδοχείο όπου διέμενε.

Μάτζικ Τζόνσον

Διακοπές στην Ελλάδα έκανε και ο Μάτζικ Τζόνσον.

Ο θρύλος του NBA και των Los Angeles Lakers βρέθηκε με το σκάφος του στην Κέρκυρα και πόζαρε στο Twitter με φόντο το Παλιό Φρούριο της πόλης, χαμογελώντας και δείχνοντας να περνά καλά.

Ντέμι Μουρ

Η Ντέμι Μουρ μαζί με την κόρη της, Ράμερ Γουίλις χάρηκαν το ελληνικό καλοκαίρι και βρέθηκαν σε Αθήνα, Σαντορίνη, Μύκονο και Κρήτη.

Υπήρξε, όμως, ένας ακόμη λόγος που η Ντέμι Μουρ ταξίδεψε στη χώρα μας. Εκτός από διακοπές επισφράγισε και την φιλία της στην Κρήτη με το επιχειρηματικό ζεύγος Ανδρέα και Αθανασία Στέγγου καθώς ήταν η νονά στη βάφτιση του τρίτου τους παιδιού.

Κιάρα Φεράνι

Και το Instagram της Κιάρας Φεράνι γέμισε Ελλάδα!

Η διάσημη Ιταλίδα ινφλουένσερ συνδύασε δουλειά και διασκέδαση καθώς παρά το γεγονός ότι αφορμή για το ταξίδι της στη χώρα μας ήταν ένα επαγγελματικό event, εκείνη δεν παρέλειψε να επισκεφτεί το Ναό του Ποσειδώνα αλλά και να κάνει βουτιές στη θάλασσα.

Μπίλι Ζέιν

Πάρο και Αθήνα επισκέφτηκε ο Χολιγουντιανός σταρ Μπίλι Ζέιν, ο οποίος μοιράστηκε στιγμιότυπα από το ταξίδι του μέσω Instagram. Μάλιστα ο

Μπίλι Ζέιν έδωσε αποκλειστική συνέντευξη στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» του ANT1 και αναφέρθηκε στις ρίζες του, καθώς έχει καταγωγή από τη Μάνη, αλλά και την αγάπη του για την ελληνική κουζίνα.

O Μπίλι Ζέιν απόλαυσε το μπάνιο του στο Καβούρι

«Μεγάλωσα σε μία πολύ ισορροπημένη ελληνοαμερικανική οικογένεια. Οι γιαγιάδες μου μιλούσαν ελληνικά και μαγείρευαν, όπως όλες οι γιαγιάδες. Οι γιαγιάδες όλων μαγειρεύουν το καλύτερο ελληνικό φαγητό και μεγάλωσα να αγαπώ τη μαγειρική. Και τώρα μαγειρεύω για τα παιδιά μου αυτές τις συνταγές. Είναι η αγαπημένη μου συνήθεια όταν είμαι μαζί τους», είπε μεταξύ άλλων ο Μπιλ Ζέιν.

Εύα Χερτζίκοβα

Στην Ελλάδα βρέθηκε αρχές καλοκαιριού η εντυπωσιακή Εύα Χερτζίκοβα και δημοσίευσε αρκετές φωτογραφίες στον λογαριασμό της στο Instagram. «Ταξιδεύω και πάλι… Τι υπέροχο συναίσθημα!» έγραψε το διάσημο μοντέλο από το αεροδρόμιο της Σαντορίνης.

Στη συνέχεια, το supermodel από τη Τσεχία, που μεσουρανούσε στις πασαρέλες τη δεκαετία του '90, έκανε τις βόλτες της στα σοκάκια της Σαντορίνης και, φυσικά, μαγνήτισε τους πάντες στο πέρασμά της. Ανέβασε επίσης εξαιρετικές φωτογραφίες!

Κέιτι Πέρι, Ορλάντο Μπλουμ

Τον ελληνικό ήλιο και τις υπέροχες παραλίες μας απόλαυσαν και η Κέιτι Πέρι με τον Ορλάντο Μπλουμ.

Το διάσημο ζευγάρι βρέθηκε στην Πελοπόννησο μαζί με την 10 μηνών κόρη τους ενώ η Κέιτι Πέρι σε φωτογραφίες που έκαναν τον γύρο του κόσμου φορούσε ένα μοβ ολόσωμο μαγιό της Ελληνίδας σχεδιάστριας Στεφανία Φραγκίστα.

Από την πλευρά του ο 44χρονος Μπλουμ, ήταν και εκείνος σε χαλαρή διάθεση, ενώ με αφορμή τη γιορτή του πατέρα μοιράστηκε στο Instagram μία φωτογραφία με φόντο τους ελληνικούς ελαιώνες.

Τζάστιν Μπίμπερ, Χέιλι Μπάλντουιν

Εκείνος που όμως αποθέωσε κυριολεκτικά την Ελλάδα ήταν ο Τζάστιν Μπίμπερ και η καλλονή σύζυγός του, Χέιλι Μπάλντουιν.

Ο Καναδός ποπ σταρ για όσο διάστημα έκανε τις διακοπές του στην Ελλάδα το Instagram είχε πάρει φωτιά.

O 27χρονος σταρ νοίκιασε θαλαμηγό και επισκέφτηκε αρκετά ελληνικά νησιά όπως Μύκονο, Μήλο, Πάρο και Ιο. Στη διάρκεια των διακοπών τους οι δυο σταρ δημοσίευαν συνεχώς φωτογραφίες και Stories στους προσωπικούς λογαριασμούς τους στο Instagram, μεταξύ άλλων από τα διάφορα ελληνικά φαγητά -από χωριάτικη σαλάτα και τζατζίκι μέχρι ψητή σαρδέλα- που δοκίμασαν σε γραφικά ταβερνάκια αλλά και τα μαγευτικά τοπία στα χωριά και τις θάλασσες με τα καταγάλανα νερά.

O Berlin του «La Casa de Papel»

Ενας από τους πρωταγωνιστές της δημοφιλούς σειράς La Casa de Papel του Netflix έκανε επίσης διακοπές στην Ελλάδα.

Ο Πέδρο Αλόνσο, ο οποίος υποδύεται τον Berlin στο σήριαλ κι έχει αποκτήσει φανατικούς θαυμαστές σε όλο τον πλανήτη, επέλεξε τη χώρα μας και συγκεκριμένα την Αθήνα και τη Μήλο για τις καλοκαιρινές του διακοπές.

Ηπιε φραπέ επί ελληνικού εδάφους και στη συνέχεια βρέθηκε στη Μήλο, όπως μαρτυρούν και οι φωτογραφίες που ανάρτησε στο λογαριασμό του στο Instagram. Μάλιστα δημοσίευσε και μια φωτογραφία από το πολύχρωμο ψαροχώρι της Μήλου, που είναι και ένα από τα ωραιότερα χωριά της Ελλάδας.

Κέιτ Χάντσον

Ακόμα μία διάσημη κυρία του εξωτερικού «ψήφισε» την Ελλάδα για τις καλοκαιρινές της διακοπές. Η Κέιτ Χάντσον προτίμησε και φέτος τη χώρα μας, και συγκεκριμένα την Σκιάθο για να απολαύσει τον ήλιο και τη θάλασσα με την οικογένειά της.

Η σταρ του Hollywood ανέβασε φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram με φόντο το νησί των Σποράδων, το οποίο έχει επισκεφθεί πολλές φορές και στο παρελθόν καθώς εκεί διατηρεί εξοχική κατοικία η μητέρα της, Γκόλντι Χον, μαζί με τον σύντροφό της, Κερτ Ράσελ.

Μετά από μερικές μέρες η Κέιτ Χάντσον άφησε την Σκιάθο και τις υπέροχες παραλίες της και επισκέφθηκε το Ναύπλιο όπου έκανε βόλτα στα σοκάκια και επισκέφθηκε το εντυπωσιακό κάστρο του Παλαμηδίου. Μάλιστα στη λεζάντα της φωτογραφίας σχολίασε τα 999 σκαλιά που χρειάστηκε να ανέβει και την υψηλή θερμοκρασία του καιρού.

Ο Ερος Ραμαζότι και η κόρη του

Στη αγαπημένη του Μύκονο βρέθηκε τον Ιούλιο για διακοπές ο Ερος Ραμαζότι.

Ο διάσημος Ιταλός τραγουδιστής χάρηκε τις ομορφιές του νησιού παρέα με φίλους, καθώς το φετινό καλοκαίρι τον βρήκε single μετά το διαζύγιό του με την κατά 25 χρόνια νεότερή του Marica Pellegrinelli, μοντέλο, με την οποία έχουν αποκτήσει δύο παιδιά.

Ο Ερος Ραμαζότι, χαλαρός και ευδιάθετος, έκανε τη βόλτα του στα Ματογιάννια και δεν δίστασε να φωτογραφηθεί με τους θαυμαστές που τον πλησίασαν για μια σέλφι.

Αδυναμία στη Μύκονο όμως έχει σύσσωμη η οικογένεια του Ερος Ραμαζότι, καθώς λίγες μέρες μετά στο νησί έφτασε και η μεγαλύτερη κόρη του Ερος Ραμαζότι, Αουρόρα, συνοδευόμενη από τον κούκλο σύντροφό της.

Τζεφ Μπέζος

Οπως πρώτο το iefimerida έγραψε, στα ελληνικά νησιά απόλαυσε τις διακοπές του και ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, ο Τζεφ Μπέζος μαζί με μια παρέα Αμερικανών κροίσων.

Ο Αμερικανός επιχειρηματίας της τεχνολογίας και του λιανικού εμπορίου, ιδρυτής της εταιρείας - κολοσσού Amazon, πέρασε στιγμές χαλάρωσης στη Σίφνο, εκεί όπου το iefimerida.gr τον απαθανάτισε να τρώει σε γνωστό εστιατόριο.

Πιο συγκεκριμένα, ο Τζεφ Μπέζος και η παρέα του απόλαυσαν μεσογειακές γεύσεις σε ένα από τα διασημότερα, φημισμένα και πιο in εστιατόρια της Σίφνου, το Ω3 στον Πλατύ Γυαλό. Πρόκειται για ένα εστιατόριο μεσογειακής κουζίνας, που ειδικεύεται στα θαλασσινά και την αξιοποίηση τοπικών προϊόντων. Μαζί του ήταν ο Αμερικανός κροίσος, σύζυγος της σχεδιάστριας Diane von Fürstenberg Μπάρι Ντίλερ (o γιος της Fürstenberg από τον πρώτο της γάμο είναι παντρεμένος με την αδελφή της Μαρί Σαντάλ), ο οποίος έχει πουλήσει και αγοράσει μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα των ΗΠΑ, και ο Άντερσον Κούπερ, ο διάσημος δημοσιογράφος του CNN και γιος της περίφημης Νεοϋορκέζας καλλιτέχνιδος και κληρονόμου μίας από τις μεγαλύτερες περιουσίες των ΗΠΑ, Γκλόρια Βάντερμπιλτ.

Σαρλίζ Θερόν

Διακοπές στην Ελλάδα και τα ελληνικά νησιά έκανε και η διάσημη ηθοποιός του Χόλιγουντ, Σαρλίζ Θερόν.

Η βραβευμένη με Οσκαρ Σαρλίζ Θερόν επέλεξε την Μύκονο για τις διακοπές της και σύμφωνα με πληροφορίες έμεινε σε πολυτελές ξενοδοχείο στον Ορνό, σε μία από́ τις βίλες του με ιδιωτική́ πισίνα. Στην συνέχεια επισκέφθηκε την Πάρο, όπου διέμενε σε πολυτελές γιοτ.

Σε αυτό το ταξίδι στη χώρα μας, τη Σαρλίζ Θερόν συνόδευσε η μαμά της, Γκέρντα, και τα δύο υιοθετημένα παιδιά της, η 9χρονη Τζάκσον και η 5χρονη Όγκαστ. Μάλιστα η ηθοποιός δημοσίευσε ένα βίντεο στο Instagram, όπου έκανε μία εντυπωσιακή βουτιά με τις κόρες της και στη συνέχεια φωτογραφίες από τα γενέθλια της ατενίζοντας το γαλάζιο του Αιγαίου.

Μόνικα Μπελούτσι

Πιστή στο ραντεβού της με την Πάρο ήταν και το φετινό καλοκαίρι η Μόνικα Μπελούτσι.

Η Ιταλίδα ηθοποιός λίγο πριν βρεθεί στο Ηρώδειο επισκέφτηκε το αγαπημένο της νησί των Κυκλάδων για να περάσει ξέγνοιαστες στιγμές. Πριν λίγες μέρες η εκρηκτική ηθοποιός απαθανατίστηκε στη Νάουσα της Πάρου σε γνωστό εστιατόριο της περιοχής μαζί με την παρέα της και ήταν εντυπωσιακή, όπως πάντα.

Φωτογραφία: parianostypos

Chico Castillo

Τη Μύκονο για να περάσει ένα μέρος των καλοκαιρινών του διακοπών επέλεξε για ακόμη μια χρονιά ο τραγουδιστής των θρυλικών Gipsy Kings με την εντυπωσιακή σύντροφό του.

Αυτή τη φορά ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε το ερωτευμένο ζευγάρι την ώρα που απολάμβανε το ποτό του σε γνωστό στέκι του νησιού και βόλτα στα Ματογιάννια. Φυσικά, τραγουδιστής, όπως πάντα, δεν αρνήθηκε να πάρει την κιθάρα του και να διασκεδάσει τον κόσμο.

Κάρλα Μπρούνι

Ακόμα ένα πρόσωπο που βρέθηκε στην Ελλάδα, δίχως όμως να μαρτυρήσει το μέρος, ήταν η Κάρλα Μπρούνι.

Η πρώην Πρώτη Κυρία της Γαλλίας, μοντέλο και τραγουδίστρια έκανε στον επίσημο λογαριασμό της στο Instagram μία ανάρτηση, η οποία αποτελείται από τέσσερα στιγμιότυπα. Τη συνόδεψε βάζοντας ένα εικονίδιο με τα ελληνικά αρχικά GR στο πλάι.

Οι πιλότοι τις Formula1

Τα Ελληνικά νησιά προτίμησαν για τις διακοπές τους και οι τρεις πιλότοι της Formula 1. Ο Τζορτζ Ράσελ της Williams, που θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα στον μηχανοκίνητο αθλητισμό, βρέθηκε αρχικά στη Σαντορίνη και στη συνέχεια πέρασε κάποιες ημέρες στη Μύκονο.

Στο νησί των ανέμων συνάντησε τα άλλα δυο αστέρια της F1.

Συγκεκριμένα στη Μύκονο βρέθηκε και το team Mate του στην Williams, Νικολάς Λατίφι. Μάλιστα οι δυο τους έκαναν παρέα όπως φάνηκε και από τις κοινές φωτογραφίες που ανέβασαν στα Social Media.

Ο τρίτος πιλότος που επέλεξε τη Μύκονο για τις διακοπές του ήταν ο Σαρλ Λεκλέρ. Πρόκειται για τον οδηγό και ηγέτη της Ferrari. Ο Μονεγάσκος έγινε αντιληπτός από αρκετούς φίλους της Formula 1 που έσπευσαν να τον χαιρετήσουν και να φωτογραφηθούν μαζί του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Λεκλέρ έχει κάνει δουλείες και σαν μοντέλο συνεργαζόμενος με τον οίκο Armani. Μαζί του στη Μύκονο βρέθηκε και ο μικρός του αδερφός, Άρθουρ Λεκλέρ, που ανήκει στο πρόγραμμα νέων οδηγών της Ferrari και τρέχει στην Formula 3.