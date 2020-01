Ο παπαράτσι γείτονας στο Λονδίνο: Οι πρώτες φωτό από τα γυρίσματα του νέου «Μπάτμαν [εικόνες]

Το Λονδίνο φαίνεται πως μετατρέπεται σε...Γκόθαμ Σίτι για τις ανάγκες του νέου «Μπάτμαν».

Η ταινία η οποία πρόκειται να προβληθεί το καλοκαίρι του 2021 στις αίθουσες, βρίσκεται ακόμη σε επίπεδο γυρισμάτων, όπου οι Ρόμπερτ Πάτινσον (Μπάτμαν) και Κόλιν Φαρέλ (Πιγκουίνος) μεταξύ άλλων, πρωταγωνιστούν. Κάποια από τα γυρίσματα χρειάστηκε να γίνουν σε μία γειτονιά, όπου ένας άνδρας από τον χώρο εργασίας του εκεί , άρπαξε την ευκαιρία και τράβηξε φωτογραφίες με το κινητό του.

Is this London or Gotham.....? Filming The Batman 🦇 outside my offices this morning! 👍 @empiremagazine pic.twitter.com/Mszt5wLcYG

Ο Γουέιντ Γκράβετ, προσπάθησε να απαθανατίσει τους ηθοποιούς την ώρα που εργαζόντουσαν στα γυρίσματα, με τον Ρόμπερτ Πάτινσον να απαθανατίζεται πάνω σε μία μοτοσικλέτα, χωρίς ωστόσο την στολή του Μπάτμαν.

Can confirm 100% as he never revealed his face but is this Robert.....!? 🦇 pic.twitter.com/MX90S7bqol