Οι μήνες που καταγράφονται ρεκόρ... απιστίας -Γιατί οι γυναίκες απατούν; - iefimerida.gr

Δύσκολη περίοδος είναι η αρχή κάθε έτους για τα παντρεμένα ζευγάρια, τα οποία με το πέρας των γενεών απιστούν όλο και περισσότερο. Υπάρχει όμως κι ένα μεγάλο ερωτηματικό στην απιστία. Γιατί οι γυναίκες «παραστρατούν» εξίσου στον ίδιο βαθμό με τους φαινομενικά πιο «άτακτους» άνδρες;

Σύμφωνα με δελτίο τύπου του «Ashley Madison», ιστοτόπου γνωριμιών για άτομα που επιθυμούν να ξεκινήσουν εξωσυζυγικές σχέσεις, ο Ιανουάριος και ο Φεβρουάριος είναι οι μήνες όπου γίνονται οι περισσότερες νέες εγγραφές. Μάλιστα, οι δικηγόροι επιβεβαιώνουν ότι βλέπουν μια αύξηση στις αιτήσεις διαζυγίων μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων.

Αλλά πριν οδηγηθούμε στο σημείο του διαζυγίου, αξίζει να κάνουμε ένα βήμα πίσω και να εξετάσουμε γιατί οι άνθρωποι είναι άπιστοι εξαρχής -ειδικά οι γυναίκες, των οποίων οι εξωσυζυγικές σχέσεις συχνά παρεξηγούνται.

Οι γυναίκες απατούν στα ίδια ποσοστά με τους άνδρες

Σύμφωνα με το yahoo.com, σε αντίθεση με τις προηγούμενες γενιές, οι γυναίκες και οι άνδρες απατούν σήμερα περίπου στα ίδια ποσοστά. Βέβαια οι λόγοι για τους οποίους οι γυναίκες απατούν μπορεί να είναι εντελώς διαφορετικοί από εκείνους των ανδρών.

Οι ειδικοί λένε ότι οι τρεις βασικοί λόγοι για τους οποίους οι γυναίκες απατούν είναι: η έλλειψη αγάπης για τον κύριο σύντροφο, η επιθυμία για σεξουαλική ποικιλία και οι καταστασιακοί παράγοντες (όπως το να είναι μεθυσμένες ή σε διακοπές).

Είναι εύκολο να υποστηρίξουν πολλοί ότι οι άνδρες είναι πιο πιθανό να απατήσουν, με τα επιχειρήματα ότι για παράδειγμα δεν μπορούν «να το κρατήσουν στο παντελόνι τους». Αυτό διαψεύδεται όσο περνάει ο καιρός.

«Παραδοσιακά, υποστηρίζεται ότι οι γυναίκες είναι πιο πιθανό από τους άνδρες να απατήσουν επειδή είναι δυσαρεστημένες με τις υπάρχουσες σχέσεις, ενώ οι άνδρες είναι πιο πιθανό από τις γυναίκες να απατήσουν επειδή αναζητούν σεξουαλική ποικιλία ή επειδή παρουσιάστηκε μια ευκαιρία», αναφέρει η Ζάνα Βρανγκάλοβα, διδάκτωρ καθηγήτρια ανθρώπινης σεξουαλικότητας στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης. «Αυτό εξακολουθεί να ισχύει σε κάποιο βαθμό και σήμερα, αλλά το χάσμα μεταξύ των δύο φύλων στην απιστία κλείνει μεταξύ των νεότερων γενεών».

Σύμφωνα με την διδάκτωρ, κατά τις παλαιότερες γενιές, οι άνδρες ήταν πολύ πιο πιθανό να απατήσουν από τις γυναίκες, ενώ στη σημερινή γενιά οι γυναίκες και οι άνδρες απατούν σε παρόμοια ποσοστά, ενώ μάλιστα πλέον μοιάζουν και οι λόγοι για τους οποίους απατούν και οι δυο.

Μια πρόσφατη μελέτη έδειξε ότι οι άνδρες ήταν πιο πιθανό από τις γυναίκες να απατήσουν για λόγους που σχετίζονται με τη σεξουαλική επιθυμία και την ποικιλία, καθώς και λόγω καταστασιακών παραγόντων, όπως το να είναι μεθυσμένοι. Ωστόσο, οι τρεις κυριότεροι λόγοι απιστίας που επικυρώθηκαν τόσο από τις γυναίκες όσο και από τους άνδρες ήταν ακριβώς οι ίδιοι: έλλειψη αγάπης για τον κύριο σύντροφο, επιθυμία για σεξουαλική ποικιλία και καταστασιακοί παράγοντες.

Σεξουαλικά υποκινούμενοι οι λόγοι που απατούν οι γυναίκες

Ορισμένες φορές, οι λόγοι για τους οποίους οι γυναίκες απατούν είναι σεξουαλικά υποκινούμενοι.

Σύμφωνα με την Αλίσια Γουόλκερ, διδάκτωρ, επίκουρη καθηγήτρια κοινωνιολογίας στο Missouri State University, η οποία επί ένα χρόνο έπαιρνε συναντεύξεις από γυναίκες που είχαν εξωσυζυγικές σχέσεις για το βιβλίο της, The Secret Life of the Cheating Wife, βρήκε περισσότερες περιπτώσεις όπου οι γυναίκες απατούν για σεξουαλική ποικιλία.

«Στις μελέτες μου σχετικά με την απιστία των γυναικών, διαπίστωσα ότι οι γυναίκες έβαζαν σε δεύτερη μοίρα τη σεξουαλική ευχαρίστηση στο γάμο τους, ώστε να παραμείνουν με τον σύντροφό τους». Μάλιστα, σύμφωνα με την έρευνά της, οι γυναίκες πίστευαν ότι αν συνέχιζαν να μην ικανοποιούνται σεξουαλικά, θα έπρεπε να διαλύσουν την οικογένειά τους και δεν το ήθελαν. Οπότε θα έπρεπε κάπως... να σώσουν τη βασική τους σχέση.

«Καμία από τις γυναίκες δεν πήρε την απόφαση να απατήσει ελαφρά τη καρδία. Μετά από χρόνια και μερικές φορές δεκαετίες προσπαθειών να βελτιώσουν την κατάσταση στο γάμο τους, αποφάσισαν να κοιτάξουν αλλού», ανέφερε.

Απατούν για να τινάξουν στον αέρα μια σχέση όπου αισθάνονται παγιδευμένες

Αυτό δεν σημαίνει ότι οι γυναίκες που απατούν ψάχνουν πάντα να σώσουν την πρωταρχική τους σχέση. Μερικές φορές, συμβαίνει το αντίθετο: «Ένας από τους κύριους λόγους που οι γυναίκες απατούν είναι για να τινάξουν στον αέρα μια σχέση που τις κάνει να αισθάνονται παγιδευμένες με κάποιον τρόπο», τονίζει η Τσάρλιν Ρουάν, διδάκτωρ, κλινική ψυχολόγος και ιδρύτρια του Thrive Psychology Group, ενός ομαδικού ιατρείου στην Καλιφόρνια που εξειδικεύεται στις γυναίκες.

«Συχνά είναι με έναν σύντροφο που μοιάζει με καλό άνθρωπο, αλλά είναι ελεγκτικός, ασφυκτικός ή συναισθηματικά μη διαθέσιμος. Η γυναίκα προσπαθεί να κάνει αλλαγές, να πείσει τον σύντροφό της να κάνει θεραπεία για ζευγάρια ή να πιέσει τον σύντροφό της να αναπτυχθεί ή να την συναντήσει περισσότερο συναισθηματικά, αλλά όταν η γυναίκα δεν πετυχαίνει σε αυτές τις προσπάθειες, η απιστία δίνει έναν λόγο στον σύντροφό της να την εγκαταλείψει», αναφέρει.

Αυτό συχνά συνοδεύεται από πολλές ενοχές, προσθέτει ο Δρ. Ρουάν: «Νομίζω ότι η αιτιολογία είναι συχνά η εξής... "Είναι καλός τύπος, αλλά εγώ είμαι δυστυχισμένη. Κάτι δεν πάει καλά με μένα", λέει. Έτσι, ενεργούν για να τερματίσουν τη σχέση.

Οι γυναίκες παίρνουν πιο εύκολα απόφαση για διαζύγιο

Μάλιστα, στα ετεροφυλόφιλα ζευγάρια, η έρευνα δείχνει ότι οι γυναίκες είναι πολύ πιο πιθανό από τους άνδρες να ξεκινήσουν το διαζύγιο και είναι πιο ευτυχισμένες μετά το διαζύγιο από τους άνδρες.

Όμως, υπάρχουν γυναίκες που παλεύουν με τις ενοχές επειδή θα εγκαταλείψουν τον σύντροφό τους και δεν αισθάνονται ότι η δική τους ευτυχία είναι αρκετά ισχυρή δικαιολογία ώστε να επισπεύσουν τη φυγή τους από τη σχέση. Έτσι, η απιστία τους δίνει μια διέξοδο, αναφέρει η Ρουάν.

Μάλιστα, κάποιες γυναίκες που απατούν είναι και αυτές που δεν είναι έτοιμες ακόμη να φύγουν απο την σχέση και αυτό, σύμφωνα με τους ψυχολόγους, ονομάζεται «ανασφαλής προσκόλληση». Για αυτούς τους ανθρώπους, η απιστία μπορεί να μοιάζει με έναν τρόπο για να «κρατήσουν τις επιλογές τους ανοιχτές» και να διασφαλίσουν ότι δεν θα πληγωθούν ή δεν θα εγκαταλειφθούν, αναφέρει Μαρκ Γουίλιαμς, σύμβουλος ψυχικής υγείας.

«Αυτοί οι άνθρωποι έχουν ανάγκη να αισθάνονται ασφαλείς και προστατευμένοι, και αν αυτό απειλείται -αν τσακώνονται με τον σύντροφο, για παράδειγμα- μπορεί μερικές φορές να υπεραντισταθμίσουν και να αναζητήσουν επιβεβαίωση και προσοχή αλλού. Τα καλά νέα είναι ότι αυτά τα ζητήματα μπορούν να διορθωθούν. Δουλεύουμε πολύ σκληρά με τους ανθρώπους που έχουν ανασφαλή προσκόλληση για να βρουν άλλους τρόπους αντίδρασης και τρόπους ρύθμισης των ισχυρών συναισθημάτων".

Ποια είναι τα σημάδια της απιστίας

Σύμφωνα με τη Κάθι Νίκερσον, διδάκτωρ, πιστοποιημένη κλινική ψυχολόγος, υπάρχουν ορισμένες ενδείξεις που ξεκαθαρίζουν αν η γυναίκα σκέφτεται να ξεκινήσει μια σχέση ή ήδη έχει.

«Υπάρχουν τρεις μεγάλες κόκκινες σημαίες που πρέπει να προσέξετε: να είναι πολύ προστατευτική ή μυστικοπαθής με το τηλέφωνό της, να χάνει χρήματα ή να κάνει τακτικά μεγάλες αναλήψεις μετρητών από το ΑΤΜ και να μην έχει χρόνο. Αν η σύντροφός σας δεν σας λέει που βρισκόταν κάποια ώρα της ημέρας ή φαίνεται να υπεκφεύγει, είναι ένα στοιχείο ότι κάτι ενδιαφέρον συμβαίνει. Το να έχετε πολλά τυχαία ραντεβού για καφέ ή συναντήσεις με ανθρώπους που δεν έχετε ακούσει ή δεν έχετε γνωρίσει ποτέ, είναι επίσης ένα στοιχείο. Η μεγαλύτερη κόκκινη σημαία είναι να είναι "τρελή" με το τηλέφωνο - αν το τηλέφωνο είναι πάντα κλειδωμένο και δεν φεύγει ποτέ από τα μάτια της, ακόμα και όταν είναι στο ντους, θα ανησυχούσα», αναφέρει.