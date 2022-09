Κιμ Καρντάσιαν και Τζέημς Κόρντεν αυτοτρολάρονται σε παρωδία του «House of the Dragon» - iefimerida.gr

Μια παρωδία της γνωστής σειράς της HBO, House of the Dragon, παρουσίασαν η Κιμ Καρντάσιαν, η Κρις Τζένερ και η Κάιλι Τζένερ με τον οικοδεσπότη του The Late Late Show, Τζέιμς Κόρντεν.

Η δημοφιλής οικογένεια του Χόλιγουντ, αποφάσισε να υποδυθεί την ισχυρή οικογένεια της μικρής οθόνης, δηλαδή τους Targaryens, μέσα από ένα 5λεπτο χιουμοριστικό βίντεο, το οποίο βάφτισαν «The Targashians».

Στο βίντεο, ο Κόρντεν υποδύεται τον βασιλιά Keith Targashian του Westeros, ενώ η Κιμ υποδύεται τη μικρότερη αδελφή του, η οποία θέλει τον σιδερένιο θρόνο για τον εαυτό της. Η Κρις υποδύεται τη μητέρα τους, τη «Μαμά των Δράκων», η οποία θέλει απλώς τα παιδιά της να τα πάνε καλά. Η Κάιλι εμφανίζεται στο τέλος για να κλέψει το θρόνο, διακηρύσσοντας: «Υπάρχει μόνο ένας βασιλιάς σε αυτό το βασίλειο και αυτός είναι ο βασιλιάς Κάιλι, σκύλες».

Η δεύτερη σεζόν του The Kardashians, η συνέχεια της οικογένειας στο Keeping Up with the Kardashians, έκανε πρεμιέρα χτες στο κανάλι Hulu. Τα επεισόδια περιλαμβάνουν άφθονο δράμα, καθώς και το θυελλώδες ειδύλλιο και τον γάμο της Kourtney Kardashian και του Travis Barker.

Η Κιμ εμφανίστηκε στο The Late Late Show την περασμένη εβδομάδα για να μιλήσει για τη νέα σεζόν, καθώς και για το γεγονός ότι είναι ελεύθερη μετά τον χωρισμό της από τον Pete Davidson νωρίτερα αυτό το καλοκαίρι. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η σταρ του ριάλιτι είπε στον Κόρντεν ότι δεν θέλει προς το παρόν να βγει κάποιο ραντεβού, επειδή θέλει απλώς «να χαλαρώσει για ένα λεπτό».

Δείτε το χιουμοριστικό βίντεο της οικογένειας Καρντάσιανς