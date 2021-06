Ποιοι είναι οι ήχοι που μας κάνουν πιο ήρεμους -Τι έχουν δείξει έρευνες | ΖΩΗ | iefimerida.gr

Σύμφωνα με μια νέα έρευνα, οι ήχοι από δάση, ποτάμια και λιβάδια βοηθούν στην καλή ψυχοσωματική κατάσταση του ανθρώπου, ακόμη και όταν είναι καθαρά ψηφιακοί.

Η Άργουα Χάιντερ από το BBC διερευνά πώς μπορούν να μας ηρεμήσουν τα κελαηδίσματα από τα πουλιά και άλλοι ήχοι από τη φύση, σε συνδυασμό με τη μουσική. Η σχέση ανάμεσα στους φυσικούς ήχους και τη μουσική υπάρχει εδώ και χρόνια. Γενιές διεθνών συνθετών δημιούργησαν έργα εμπνευσμένα από τη φύση, όπως είναι η 6η Συμφωνία του Μπετόβεν (1808), γνωστή ως «Pastoral Symphony ή Recollections of Country Life».

Καθώς αναπτύχθηκαν οι τεχνολογίες ηχογράφησης, οι καλλιτέχνες έχουν

όλο και περισσότερο πάρει δείγματα από τον φυσικό κόσμο. Ο Φινλανδός συνθέτης Εϊνογιουχάνι Ραουταβάαραs, στο μουσικό κομμάτι του με τίτλο Cantus Arcticus (1972), ενσωμάτωσε ήχους πτηνών από τον Αρκτικό Κύκλο. Ο Αμερικανός μουσικός και οικολόγος Μπέρνι Κρους έχει περάσει δεκαετίες ηχογράφησης και αρχειοθέτησης φυσικών ήχων του κόσμου και συνεργάστηκε σε διάφορα πρότζεκτ, όπως τα The Great Animal Orchestra, Symphony for Orchestra και Wild Soundscapes (το 2014, με τον Βρετανό συνθέτη Ρίτσαρντ Μπλάκφορντ).

Στον σύγχρονο κόσμο μας, φαίνεται επίσης ότι έχει ξυπνήσει ξανά το ενδιαφέρον στους ανθρώπους για να ψάξουν σε βάθος την ποικιλομορφία των φυσικών ήχων, το οποίο ενισχύεται από περιβαλλοντικές ανησυχίες. Επιπλέον, ο αντίκτυπος της ζωής μέσα στην πανδημία μάς έκανε να συνειδητοποιούμε τον καθημερινό φυσικό πλούτο, που μπορεί να είχαμε μέχρι τότε δεδομένο. Μέσα στο lockdown, πολλοί επανεκτίμησαν τη σχέση τους με το φυσικό περιβάλλον, ενώ ένα από τα πιο διαδεδομένα memes στο Διαδίκτυο ήταν ότι «η φύση θεραπεύει». Μάλιστα, οι Γερμανοί κατά τη διάρκεια της πανδημίας αναζήτησαν ηρεμία και καθαρό αέρα μέσα στα δάση τους.



Το ερευνητικό άρθρο το 2021 στις ΗΠΑ. με τίτλο «A synthesis of health benefits of natural sounds and their distribution in national parks», εξέτασε τον αντίκτυπο των ήχων, συμπεριλαμβανομένων του νερού και των πτηνών σε αστικούς χώρους πρασίνου: «Η έρευνά μας έδειξε ότι μόνο οι φυσικοί ήχοι μπορούν να αποφέρουν οφέλη για την υγεία… Οι φυσικοί ήχοι από το περιβάλλον παρέχουν ενδείξεις για ασφάλεια ή έναν οργανωμένο κόσμο χωρίς κίνδυνο, επιτρέποντας τον έλεγχο των καταστάσεων του νου, τη μείωση της συμπεριφοράς που σχετίζεται με το άγχος, και ψυχική ανάρρωση», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

«Η μουσική είναι αυτό το καταπληκτικό ισχυρό εργαλείο για να ξαναμαγευτούμε και να συνδεθούμε με τη φύση. Είναι μια παλιά σχέση και μια σχέση σε ένα σύγχρονο πλαίσιο που μπορεί να μας αποκαταστήσει ως ανθρώπινα όντα και να μας βοηθήσει να συνειδητοποιήσουμε για ποιο πράγμα πρέπει να παλέψουμε», δηλώνει ο μουσικός, τραγουδιστής-τραγουδοποιός και περιβαλλοντολόγος Σαμ Λι.

Υπάρχει κάτι ταπεινό και συναρπαστικό για την ανθρώπινη ενότητα με τους ήχους της φύσης. Δεν είμαστε πλέον επίδοξοι κατακτητές, αλλά εγγενώς συνδεδεμένοι με τη ζωή γύρω μας.

