Οι ευχές του Σάκη Ρουβά για τα Χριστούγεννα [εικόνα]

O Σάκης Ρουβάς στέλνει τις δικές του ευχές για τα Χριστούγεννα μέσα από μία ανάρτηση στα σόσιαλ μίντια.

Ο νικητής κόουτς του Τhe Voice απέστειλε μέσω Instagram τις δικές του ευχές για τα Χριστούγεννα θέλοντας να περάσει το δικό του μήνυμα, ποστάροντας μία φωτογραφία του με κόκκινο σακάκι κρατώντας στολίδια από το Χριστουγεννιάτικο δέντρο.

Οι ευχές του Σάκη Ρουβά

«It’s the most wonderful time of the year… και η μαγική ενέργεια των Χριστουγέννων, μας γέμισε με την πιο γιορτινή διάθεση. Ας είναι αυτές οι μέρες γεμάτες ζεστασιά, χαμόγελα μαζί με τους αγαπημένους μας και κορυφαία ενέργεια». Όπως ήταν αναμενόμενο τα likes και τα σχόλια των followers του ήταν χιλιάδες. Ολοι έσπευσαν να του ευχηθούν τα καλύτερα.