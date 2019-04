Δείτε πώς είναι σήμερα ο Νίκος Παναγιωτίδης των Antique -Μαζί με την Παπαρίζου για μια και μόνο εμφάνιση

View this post on Instagram

🔥 ANTIQUE REUNION for “one night only” 🔥 Hi! I’m Helena and I’m actually just now standing at Avenyn. ☀️ I’m going to meet a good friend namned Nikos Panagiotidis. ♥️ We are Antique! 😍 And what are we going to do this summer Niko? See you this summer in Gothenburg at ”We who loves the 90’s”! 🇸🇪🇸🇪 We love the 90’s! ♥️♥️ Gothenburg, July 13 🎶 #antique #antiquereunion #weareback @visomalskar90talet #visomalskar90talet