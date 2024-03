Ογδοντάχρονη χωρίς καθόλου ρυτίδες αποκαλύπτει τι τρώει και πώς περιποιείται το δέρμα της - iefimerida.gr

Οι ρυτίδες, οι ηλιακές κηλίδες και η απώλεια λίπους αποτελούν φυσικό μέρος της διαδικασίας γήρανσης του δέρματος. Αλλά μια 80χρονη γυναίκα φαίνεται να τα έχει (σε μεγάλο βαθμό) αποφύγει.

Όταν η Yuri Lee, μια 36χρονη influencer με έδρα το Λος Άντζελες, δημοσίευσε ένα TikTok το περασμένο φθινόπωρο με τη γιαγιά της, Toshiko Eto, έγινε viral. Στο βίντεο παρουσιάζουν το «αψεγάδιαστο και λαμπερό γυάλινο δέρμα» που πέτυχε χωρίς μπότοξ ή fillers και οι ακόλουθοί της ήθελαν να ανακαλύψουν τα μυστικά περιποίησης της 80χρονης.

Η Lee δήλωσε στο Business Insider ότι η γιαγιά της φροντίζει το δέρμα της από τότε που ήταν 20 ετών. Στο TikTok, είπε ότι είναι συνεπής με την περιποίηση της επιδερμίδας της και «αν της αρέσει, το τηρεί».

Η παγκόσμια αγορά προϊόντων περιποίησης δέρματος έχει σχεδόν διπλασιαστεί σε μέγεθος την τελευταία δεκαετία περίπου και προβλέπεται να φτάσει τα 189,3 δισεκατομμύρια μέχρι το 2025, σύμφωνα με τη Statista. Το Business Insider ρώτησε δερματολόγους αν η ρουτίνα περιποίησης της Eto ή απλώς η τύχη και η γενετική τη βοήθησαν να επιτύχει αψεγάδιαστο δέρμα.

Η Eto έχει μια ρουτίνα περιποίησης της επιδερμίδας εδώ και 60 χρόνια



Η Eto ακολουθεί μια καθημερινή ρουτίνα περιποίησης της επιδερμίδαςεδώ και 60 χρόνια, ενώ τα τελευταία 15 χρόνια χρησιμοποιεί συγκεκριμένα προϊόντα μιας ιαπωνικής μάρκας, της Manavis. Αυτά είναι τα εξής:

Emollient Lotion - Ο Dr. Derek V. Chan, πιστοποιημένος ιατρικός και καλλυντικός δερματολόγος στο Μανχάταν, δήλωσε στο BI ότι το ενεργό συστατικό αυτής της λοσιόν είναι το dipotassium glycyrrhizinate, το οποίο πιστεύεται ότι εξομαλύνει τον τόνο του δέρματος και συμβάλλει στη διατήρηση των επιπέδων υαλουρονικού οξέος, αλλά χρειάζονται στοιχεία από μελέτες μεγάλης κλίμακας για να υποστηριχθούν αυτοί οι ισχυρισμοί.

Whitening Essence - Ο Chan δήλωσε ότι η μορφή της βιταμίνης C που χρησιμοποιείται σε αυτό το προϊόν συμβάλλει στην αποκατάσταση των υπεριωδών βλαβών, στην αύξηση των επιπέδων κολλαγόνου και είναι «ένας ωραίος τρόπος για να έχετε τα οφέλη της βιταμίνης C ενώ είναι λιγότερο ερεθιστικό για το δέρμα». Η βιταμίνη C μπορεί επίσης να βοηθήσει στην υπερμελάγχρωση και στην εξομάλυνση του τόνου του δέρματος, είπε.

Restore Gel - Η Eto εφαρμόζει αυτόν τον ορό μετά το Whitening Essence. Όπως είπε στο TikTok, δεν περιμένει μεταξύ των προϊόντων επειδή απορροφούνται γρήγορα. Το τρανεξαμικό οξύ σε αυτό το τζελ μπορεί να απαλύνει την υπερμελάγχρωση, δήλωσε ο Chan.

Wrinkle Gel - Πρόκειται για μια ενυδατική κρέμα. Ο Chan δήλωσε ότι ορισμένοι κατασκευαστές ισχυρίζονται ότι το stearyl glycyrrhetinate, που βρίσκεται σε αυτό το προϊόν, μπορεί να εξομαλύνει το δέρμα, αλλά χρειάζεται περισσότερη έρευνα για να αποδειχθεί αυτό.

La Prairie foundation - Η Eto είπε ότι αυτό το foundation είναι «πολύ ελαφρύ στο δέρμα», σαν μια χρωματιστή ενυδατική κρέμα, και παραμένει στη θέση του όλη την ημέρα. Στον Chan αρέσει αυτό το προϊόν επειδή περιέχει ceramides, τα οποία βοηθούν στην ανοικοδόμηση του φυσικού φραγμού του δέρματος, ενώ είναι και φυσικό και χημικό αντηλιακό. Ωστόσο, επειδή η Αμερικανική Ακαδημία Δερματολογίας συνιστά ένα αντηλιακό με δείκτη προστασίας 30 ή υψηλότερο, είπε ότι αυτό το foundation «θα πρέπει να χρησιμοποιείται μαζί με ένα άλλο ειδικό αντηλιακό για να προστατεύεται επαρκώς από τις επιδράσεις γήρανσης του υπεριώδους φωτός».

Τη νύχτα, η Eto χρησιμοποιεί την κρέμα νύχτας Nerium Age Defying Night Cream, η οποία είναι διαθέσιμη στις ΗΠΑ, δήλωσε η Lee στο BI. Η Eto τη χρησιμοποιεί καθημερινά εδώ και 10 χρόνια, εφαρμόζοντάς την μετά το νυχτερινό της μπάνιο.

Η αποφυγή του ήλιου προλαμβάνει τις ρυτίδες

Απαντώντας σε σχόλια στα βίντεό της, η Lee είπε ότι η γιαγιά της «δεν βγαίνει συχνά έξω». Σύμφωνα με το Ίδρυμα για τον Καρκίνο του Δέρματος, ο ήλιος ευθύνεται για το 90% των ορατών βλαβών στο δέρμα.

Η δρ Tina Alster, δερματολόγος και διευθύντρια στο Washington Institute of Dermatologic Laser Surgery, δήλωσε στο BI ότι η γενετική και η προστασία από τον ήλιο είναι «πιθανότατα οι δύο πιο σημαντικοί παράγοντες» για το ότι το δέρμα της Eto δείχνει τόσο νέο.

Η Alster δήλωσε ότι η ρουτίνα περιποίησης της Eto πιθανότατα έχει συμβάλει «ελάχιστα» στην απαλλαγμένη από ρυτίδες επιδερμίδα της και το να έχει τόσα πολλά βήματα είναι περιττό. Η ίδια είπε: «Εάν ο ορός βιταμίνης C έχει τη σωστή ισχύ/σύνθεση, είναι πιθανότατα το καλύτερο προϊόν στο πρόγραμμά της».



Λήψη συμπληρωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της σκόνης πρωτεΐνης, καθημερινά

Κάθε μέρα εδώ και 20 χρόνια, η Eto πίνει σκόνη πρωτεΐνης σόγιας και σκόνη βιταμίνης C από μια ιαπωνική μάρκα που ονομάζεται Miki, αναμεμειγμένη με εκχύλισμα δαμάσκηνου σε ένα καθημερινό ρόφημα. Παίρνει επίσης το συμπλήρωμα Eco 37 της Miki, το οποίο σύμφωνα με τον Lee είναι λάδι αβοκάντο.

Ο Chan είπε ότι οι έρευνες δείχνουν ότι η κατανάλωση αρκετής πρωτεΐνης είναι καλή για την υγεία του δέρματος. Επιπλέον, η βιταμίνη C βοηθά στην προστασία του δέρματος από τον ήλιο και έχει συνδεθεί με μείωση των ρυτίδων, σύμφωνα με το Πολιτειακό Πανεπιστήμιο του Όρεγκον.

Τρώει πολλά τρόφιμα που έχουν υποστεί ζύμωση

Η Eto δήλωσε σε ένα βίντεο στο TikTok ότι το φαγητό που τρώει, και όχι το τζελ ρυτίδων Manavis που χρησιμοποιεί στο δέρμα της, διατηρεί το δέρμα της λείο.

Η Lee είπε ότι η Eto τρώει ένα μεγάλο πρωινό κάθε μέρα και ότι μαγειρεύει τα περισσότερα γεύματά της στο σπίτι.

Η γιαγιά της τρώει επίσης πολλά λαχανικά και τρόφιμα που έχουν υποστεί ζύμωση, είπε, συμπεριλαμβανομένων του kimchi, του miso και του natto, ενός παραδοσιακού ιαπωνικού τροφίμου που παρασκευάζεται από ζυμωμένα φασόλια σόγιας.



Τα τρόφιμα που έχουν υποστεί ζύμωση είναι εξαιρετικά για την υγεία του εντέρου σας, δήλωσε προηγουμένως στο BI ο γαστρεντερολόγος Dr. Will Bulsiewicz, ο οποίος επηρεάζει τη γενική υγεία και τη μακροζωία σας. Επιπλέον, η έρευνα δείχνει ότι η υγεία του εντέρου και η υγεία του δέρματος είναι αλληλένδετες.

Συγκεκριμένα, η Alster δήλωσε: «Τα τρόφιμα που έχουν υποστεί ζύμωση μπορεί να είναι ή να μην είναι χρήσιμα. Οι πιο σημαντικοί παράγοντες για υγιές αναζωογονημένο δέρμα είναι η γενετική και η προστασία από τον ήλιο».