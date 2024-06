Ο Τζουντ Λο τιμώμενος καλλιτέχνης στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Μιλ Βάλεϊ - iefimerida.gr

Ο Τζουντ Λο θα τιμηθεί με αφιέρωμα στο 47ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Μιλ Βάλεϊ (MVFF), όπως ανακοίνωσε το Ινστιτούτο Κινηματογράφου της Καλιφόρνια των ΗΠΑ.

Το Φεστιβάλ θα διεξαχθεί από τις 3 έως τις 13 Οκτωβρίου.

Ο ηθοποιός θα συμμετάσχει σε συζήτηση επί σκηνής και θα παραλάβει το βραβείο του MVFF, το οποίο απονέμεται σε διακεκριμένους καλλιτέχνες και καινοτόμους της κινηματογραφικής κοινότητας.

«Η εντυπωσιακή ερμηνεία του Τζουντ Λο στη νέα του ταινία "Firebrand" είναι μια υπενθύμιση της εξαιρετικής καριέρας του με ρόλους ρομαντικούς και εμβληματικούς, νευρικούς και σαγηνευτικούς, που ενσωματώνουν το queer, το ιστορικό και το φανταστικό» είπε η Ζόι Έλτον, διευθύντρια προγράμματος του MVFF.

Ο Τζουντ Λο «επιδεικνύει σταθερά το ευέλικτο ταλέντο του»

«Από το πρώιμο έργο του στην τηλεόραση και τη σκηνή, συμπεριλαμβανομένης της ερμηνείας που του χάρισε υποψηφιότητα για Tony στο "Indiscretions", έως τις αναγνωρισμένες ταινίες όπως το "Wilde" και "Gattaca", ο Τζουν Λο επιδεικνύει σταθερά το ευέλικτο ταλέντο του» τόνισε.

Ο Τζουντ Λο συνεργάστηκε με σκηνοθέτες, όπως οι Άντονι Μινγκέλα, Μάρτιν Σκορσέζε, Στίβεν Σπίλμπεργκ και πρωταγωνίστησε στις ταινίες "The Talented Mr. Ripley", "True Things", "Sky Captain and the World of Tomorrow" και "Sleuth".

ΑΠΕ-ΜΠΕ