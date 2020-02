Τρομερός Τζόκοβιτς: Πήρε την ρακέτα και έπαιξε τένις σε γειτονιά με παιδιά μέσα στη νύχτα [βίντεο]

Ακόμη και στις ολιγοήμερες διακοπές του, ο Νόβακ Τζόκοβιτς δεν μπορεί να αποχωριστεί το τένις.

Αυτή τη φορά όμως, δεν έπιασε ρακέτα για να κάνει προπόνηση, αλλά για να παίξει με νεαρά παιδιά στους δρόμους του Βελιγραδίου μέσα στη νύχτα!

Ο Σέρβος μετά την κατάκτηση του Australian Open, πέρασε λίγες ημέρες χαλάρωσης στην Ιταλία και στη συνέχεια πήγε στην ιδιαίτερη πατρίδα του, το Βελιγράδι. Εκεί, μέσα στη νύχτα βρήκε μερικούς πιτσιρικάδες στην γειτονιά του και αποφάσισε να παίξει τένις μαζί τους πάνω στον δρόμο!

Μοίρασε ρακέτες και άρχισε να παίζει μαζί τους, με έναν γείτονα να καταγράφει μέσα στη νύχτα τις στιγμές, που σίγουρα οι νεαροί που έπαιξαν μαζί του, δεν πρόκειται να ξεχάσουν. Ο Τζόκοβιτς την προσεχή εβδομάδα θα συνεχίσει τους αγώνες του στο Ντουμπάι.

You have to love this from @DjokerNole ❤



Playing tennis in the streets of Belgrade with some local fans 🙌pic.twitter.com/nf8sGooovZ