Οι διακοπές του Στέφανου Τσιτσιπά -Βουτιές, αστακομακαρονάδες και νυχτοπερπατήματα στη Μύκονο [εικόνες]

Με τον @stefanostsitsipas98 μιλήσαμε για πολλά... για τη δυσκολία του πρωταθλητισμού, για τη σημασία της επιμονής και της σκληρής προσπάθειας, για την πρόκληση της συνεχούς βελτίωσης εάν θέλεις να μείνεις στην κορυφή. Μιλήσαμε και για τη Μύκονο, που κάνει και αυτή το δικό της «πρωταθλητισμό» τα τελευταία χρόνια. Στέφανε σε ευχαριστούμε για όλα ...