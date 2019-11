Ο σκύλος... Φρίντα Κάλο -Με μεγάλα μαύρα φρύδια [εικόνες]

View this post on Instagram

Давайте знакомится, мы в этом новички будем стараться, не судите строго. Но и не хвалите напрасно. Любое мнение - это мнение. И так моя история часть 1: я была маленькая уличная девочка, пока меня не нашли волонтёры и не отвезли в приют @dobrye_ruki_bratsk, они выложили моё первое фото(оно есть в ленте) в одноклассники. Которую и увидела моя новая "хозяйка" мама Оксана @ksymaymsina8362. Здравствуйте наши подписчики, я очень обрадована и удивлена, что у моей девочки так много обожателей окажется.......история наша и удивительна и проста одновременно........#этомоясобака #собакасбровями #фридасбровями