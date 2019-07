Ο Σάκης Ρουβάς εύχεται χρόνια πολλά στην Κάτια Ζυγούλη με ένα πολύ ρομαντικό μήνυμα

View this post on Instagram

Το “για πάντα” είναι πολύς χρόνος. Αλλά αν μπορούσα, θα ήθελα να το ζήσω μόνο στο πλευρό σου. Για να με σηκώνεις κάθε φορά που πέφτω. Για να μαθαίνω από εσένα τη στοργικότητα, την αφοσίωση και την ανιδιοτέλεια. Για να βλέπω τον κόσμο μέσα από τα δικά σου μάτια, με καλοσύνη και ευαισθησία. Για να γίνομαι κάθε μέρα μια καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου... γιατί αυτή είσαι εσύ. Χρόνια πολλά αγάπη μου @katiazygouli ❤ . . #happybirthday #happyaniversary #love #happiness #miazoimazi