O ροκ σταρ Λένι Κράβιτζ με ψηλοτάκουνα στα Grammys -Στα 57 μοιάζει 20 χρόνια νεότερος [εικόνες] - iefimerida.gr

Ο σούπερ σταρ της ροκ σκηνής, Λένι Κράβιτζ, περπάτησε στο κόκκινο χαλί των βραβείων Grammy και τράβηξε επάνω του όλα τα βλέμματα με την εμφάνισή του.

Ο 57χρονος τραγουδιστής φόρεσε ψηλοτάκουνες μαύρες μπότες, τις οποίες συνδύασε με δερμάτινο παντελόνι και μεταλλική μπλούζα με ντεκολτέ. Ο Λένι Κράβιτζ ανέβηκε στη σκηνή των βραβείων Grammy και ερμήνευσε το τραγούδι «Are you Gonna Go My Way» όπου και εκεί φόρεσε χρυσές μπότες με τακούνια.

Tα μουσικά βραβεία Grammy προβλήθηκαν από το CBS και διεξήχθησαν στο MGM Grand Garden Arena του Λας Βέγκας. Πρωταγωνιστές της βραδιάς ήταν η πρωτοεμφανιζόμενη Olivia Rodrigo, ο πιανίστας της τζαζ Jon Batiste, το k-pop συγκρότημα BTS, η πολυπλατινένια Billie Eilish, αλλά και ο ράπερ Lil Nas X.

