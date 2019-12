O πρίγκιπας Χάρι ντύθηκε Άη Βασίλης για φιλανθρωπικό σκοπό [βίντεο]

Την κλασική κόκκινη στολή του Άη Βασίλη και τη χαρακτηριστική μακριά λευκή γενειάδα φόρεσε ο πρίγκιπας Χάρι προκειμένου να στείλει ένα βιντεοσκοπημένο, συγκινητικό μήνυμα σε ορφανά παιδιά Βρετανών στρατιωτικών.

«Θέλω να σας παροτρύνω να κοιτάξετε γύρω σας και να συνειδητοποιήσετε ότι είστε μέρος μιας οικογένειας, μέλη μιας φανταστικής κοινότητας κι ότι θα υπάρχει για σας υποστήριξη κάθε μέρα που θα την χρειαστείτε», είπε ο δούκας του Σάσεξ στο χριστουγεννιάτικο μήνυμα που βιντεοσκόπησε για λογαριασμό της βρετανικής φιλανθρωπικής οργάνωσης Scotty’s Little Soldiers, η οποία υποστηρίζει ορφανά παιδιά Βρετανών στρατιωτικών.

«Γνωρίζω πόσο απίστευτα δυνατοί είστε, αφού γνώρισαν ορισμένους, για την ακρίβεια τους περισσότερους από σας πριν από λίγα χρόνια. Ναι, είναι απίστευτα δύσκολο να χάνεις έναν γονιό, αλλά ξέρω ότι βοηθάτε ο ένας τον άλλο κι ανοίγεται ένα φανταστικό μέλλον μπροστά σας», συνέχισε ο πρίγκιπας Χάρι, που ξέρει τι θα πει ορφάνια, αφού έχασε τη μητέρα του, την πριγκίπισσα Νταϊάνα, όταν ήταν μόλις 12 ετών.

HRH The Duke of Sussex, Prince Harry... I mean... Santa Claus sent a lovely Christmas video for @CorporalScotty ❄️🎄



