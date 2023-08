O Νίκος Ψαρράς με τον 9χρονο γιο του -Το στιγμιότυπο από τις διακοπές τους στην Ιαπωνία, ντυμένοι με κιμονό - iefimerida.gr

Ο Νίκος Ψαρράς δημοσίευσε στο προφίλ του στο Instagram μία φωτογραφία με τον γιο του.

Ο γνωστός ηθοποιός, Nίκος Ψαρράς, πήγε στην Ιαπωνία με τον 9χρονο γιο του, Πάνο, και μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους ένα στιγμιότυπο όπου τους βλέπουμε να φοράνε και οι δύο κιμονό.

«Χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες! Χρόνια πολλά στον γιο μου who’s following and he’s big in Japan!» σημείωσε ο Νίκος Ψαρράς στο προφίλ του στο Instagram και δέχτηκε πολλές ευχές για την ονομαστική εορτή του γιου του.

