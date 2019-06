Ο Νίκολας Κέιτζ γυρίζει ταινία στην Κύπρο και ψάχνει 56 συνεργάτες -Εβαλε αγγελία σε κυπριακή εφημερίδα

Ταινία στην Κύπρο γυρίζει ο οσκαρικός ηθοποιός Νίκολας Κέιτζ και ψάχνει προσωπικό που θα εργαστεί για την ταινία, μέσα από τις μικρές αγγελίες.

Συνολικά ο Νίκολας Κέιτζ αναζητά προσωπικό για 56 θέσεις εργασίας καθώς και εξοπλισμό.

Ετσι στην εφημερίδα Φιλελεύθερος της Κύπρου υπάρχουν σήμερα Τετάρτη 3 σελίδες με αγγελίες για τις θέσεις εργασίας, καθώς επίσης και πρόσκληση για τον εξοπλισμό που θα χρειαστεί για το γύρισμα της ταινίας. Από την αγγελία φαίνεται οτι η ταινία του Νίκολας Κέιτζ, θα γυριστεί από τις 24 Ιουνίου έως τις 28 Ιουλίου και ίσως επεκταθεί μέχρι και τις 11 Αυγούστου.

Σημειώνεται πως η εταιρεία έχει εγκριθεί για συμμετοχή στο σχέδιο για την κινηματογραφική βιομηχανία της Κύπρου..



Όσον αφορά τις θέσεις εργασίας, η εταιρία LBE Jiu Jitsu AVC Ltd αναζητεί προσωπικό για 56 κατηγορίες. Σε όλες, απαιτείται η γνώση Αγγλική γλώσσας καθώς και προϋπηρεσία.

Οι 56 θέσεις εργασίας που θέλει να καλύψει ο Νίκολας Κέιτζ

Production Manager (PM)

Unit Production Manager (UPM)

Production Coordinator

Location PA

Production Secretary (PM)

Office PA (UPM)

Office PA

Prop Master

First Assistant Director

Second Assistant Director

2nd/2nd Assistant Director

Script Supervisor

Stunt Co ordinator

Art Director

Scenic Artist

Lead Set Dresser

Production Accountant

Stuntmen

Director of Photography

1st Assistant Camera Operator

Set Decorator

Construction Coordinator

Key Set Builder (Construction Foreman)

Drivers

Casting Director (Local Hires)

Location Manager

Transportation Coordinator

Driver Captain

Editor

1st Assistant Editor

Costume Designer

Assistant Costume Designer

Generator Operator

Ligting Technician

Rigging Grip

1st Set Costumer

BC Cam Dolly Grip

1st Grip Assistant

Key Grip

Illustrator

Key Hairdresser

Key Make Up Artist

Hairdresser Assistant

Make Up Artist Assistant

Set Medic

Armorer

Special Effects Coordinator

Key Wardrobe

Prop Maker

Construction key Craft Specialist

Key Painter

Construction Craft Assistant

Draftperson

Digital Imaging Tech.

Camera Operator

Production Mixer