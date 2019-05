Ο νέος στόχος της Κιμ Καρντάσιαν -Να αποφυλακίσει κρατούμενους που καταδικάστηκαν άδικα

Η Κιμ Καρντάσιαν θα πρωταγωνιστήσει σε αμερικανικό ντοκιμαντέρ για τη μεταρρύθμισης της ποινικής δικαιοσύνης στις ΗΠΑ.

Το ντοκιμαντέρ με προσωρινό τίτλο «Kim Kardashian: The Justice Project» (Κιμ Καρτάσιαν: Το Σχέδιο Δικαιοσύνης) έρχεται μετά την αποκάλυψη της πρωταγωνίστριας νωρίτερα φέτος ότι ξεκίνησε σπουδές νομικής.

Αφού μίλησε για το πάθος της για το θέμα σε συνέντευξη στην αμερικανική Vogue, η Κιμ Καρντάσιαν εξέδωσε αργότερα μια δήλωση λέγοντας ότι αποφάσισε να ακολουθήσει ένα όνειρο και εργάζεται μέρα και νύχτα για να το επιτύχει.

Το Oxygen Media, αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο των ΗΠΑ που είναι γνωστό για τα προγράμματα με αληθινά εγκλήματα, αναφέρει ότι η νέα του εκπομπή θα καταγράψει τις προσπάθειες της Κιμ Καρντάσιαν να αποφυλακίσει κρατούμενους που πιστεύει ότι καταδικάστηκαν άδικα.

Στο ιστότοπό του, το τηλεοπτικό δίκτυο αναφέρει ότι το ντοκιμαντέρ με την Κιμ Καρντάσιαν θα δώσει «μια αποκλειστική, ματιά στην αποστολή της να αντιμετωπίσει ένα από τα πιο αντικρουόμενα θέματα της Αμερικής».

Αφού μίλησε για τις σπουδές της νωρίτερα φέτος, εισέπραξε πολλές αρνητικές κριτικές online από ανθρώπους που διακωμώδησαν την απόφασή της.

Απαντώντας η πρωταγωνίστρια του τηλεοπτικού ριάλιτι «The Keeping Up With The Kardashians» ανέφερε: «Έχω δει κάποια σχόλια από ανθρώπους που λένε ότι είναι τα προνόμιά μου ή τα χρήματά μου που με έφεραν εδώ, αλλά αυτό δεν συμβαίνει. Ένα άτομο είπε πραγματικά ότι πρέπει ‘να μείνω στη λωρίδα μου’».



Τίποτα δεν περιορίζει τα όνειρα, λέει η Καρντάσιαν

«Θέλω οι άνθρωποι να καταλάβουν ότι δεν υπάρχει τίποτα που να περιορίζει την επιδίωξη των ονείρων τους και την επίτευξη νέων στόχων. Μπορείτε να δημιουργήσετε τις δικές σας λωρίδες όπως και εγώ» τόνισε.