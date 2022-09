Ο Ζοζέ Μουρίνο σε «επική» εμφάνιση στο videoclip του ράπερ Stormzy [βίντεο] - iefimerida.gr

Ο Ζοζέ Μουρίνιο εμφανίστηκε στο video clip του γνωστού Άγγλου ράπερ Stormzy για το τραγούδι Mel made me do it.

O Stormzy είναι δηλωμένος οπαδός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και γνωρίζεται καλά με τον Πορτογάλο προπονητή από την θητεία του στον πάγκο των «κόκκινων διάβολων».

Ο «Special One» αποδέχτηκε την πρόσκληση του Άγγλου ράπερ για συμμετοχή στο video clip του, ενώ την εμφάνισή του κάνει και ο Γιουσέιν Μπολτ!