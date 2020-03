Ο Μουρίνιο έβαλε γάντια και πρόσφερε βοήθεια σε κοινωνικό παντοπωλείο [βίντεο]

Με το πρωτάθλημα της Premier League να είναι στον «αέρα» λόγω κορωνοϊού, ο Ζοσέ Μουρίνιο βρήκε χρόνο να ασχοληθεί με φιλανθρωπικές ενέργειες.

Ο Πορτογάλος τεχνικός της Τότεναμ, επισκέφτηκε ένα κοινωνικό παντοπωλείο και φορώντας μάσκα και γάντια μιας χρήσης, μπήκε μέσα στον χώρο και συγκέντρωσε υλικά τα οποία στη συνέχεια θα διέμεναν οι υπάλληλοι σε πολίτες που ασθενούν από τον κορωνοϊό στην περιοχή του Ενφιλντ.

Thanks so much to @josemourinhotv for coming to help us today in #Enfield @ageuklondon to support our our appeal and work for the community ❤️❤️ #THFC please donate 🙏🏼 https://t.co/S1QrRpyCV3 pic.twitter.com/5nLtrK5Wzi