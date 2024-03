Ο Μάικλ Ντάγκλας «μεταμορφώνεται» στον Βενιαμίν Φραγκλίνο στη μίνι σειρά «Franklin» [βίντεο] - iefimerida.gr

Στη δημοσιότητα δόθηκε προ ολίγων ημερών το πρώτο trailer της μίνι σειράς «Franklin» με πρωταγωνιστή τον Μάικλ Ντάγκλας, η οποία θα προβληθεί στο Apple TV+.

Ο δημοφιλής ηθοποιός υποδύεται τον Βενιαμίν Φραγκλίνο, την πολυτάλαντη προσωπικότητα της αμερικανικής ιστορίας, και επικεντρώνεται στα οκτώ χρόνια που πέρασε στη Γαλλία και στην ιστορία του μεγαλύτερου στοιχήματος στην καριέρα του.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Τον Δεκέμβριο του 1776 ήταν ήδη διάσημος για τα ηλεκτρικά του πειράματα», αναφέρεται στην επίσημη σύνοψη.

«Το πάθος και η δύναμή του δοκιμάζονται όταν ξεκινά μια μυστική αποστολή στη Γαλλία, με τη μοίρα της αμερικανικής ανεξαρτησίας να κρέμεται από μια κλωστή. Σε ηλικία 70 ετών, χωρίς διπλωματική εκπαίδευση, ο Φραγκλίνος κατάφερε χάρη στο χάρισμα και την εφευρετικότητά του, να ξεπεράσει τους Βρετανούς κατασκόπους, τους Γάλλους πληροφοριοδότες και να σχεδιάσει την γαλλοαμερικανική συμμαχία του 1778», προστίθεται.

Μάικλ Ντάγκλας: Τον Απρίλιο στον «αέρα» η μίνι σειρά με πρωταγωνιστή τον δημοφιλή ηθοποιό

Η σειρά των οκτώ επεισοδίων είναι βασισμένη στο βιβλίο «A Great Improvisation: Franklin, France, and the Birth of America» που κυκλοφόρησε το 2005 από την βραβευμένη με Πούλιτζερ, Στέισι Σιφ, σε σενάριο των Κερκ Έλις και Χάουαρντ Κόρντερ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η σκηνοθεσία όλων των επεισοδίων είναι του πολυβραβευμένου Τιμ Βαν Πάτεν, ενώ ο Μάικλ Ντάγκλας είναι ένας από τους εκτελεστικούς παραγωγούς. Μαζί του πρωταγωνιστεί ο Νόα Τζουπ, ο οποίος υποδύεται τον γιο του, καθώς και οι Marc Duret, Ludivine Sagnier, Thibault de Montalembert και Daniel Mays, μεταξύ άλλων.

Το ντεμπούτο της σειράς αναμένεται στις 12 Απριλίου, με το τελευταίο επεισόδιο να προβάλλεται στις 17 Μαΐου.

ΑΠΕ-ΜΠΕ