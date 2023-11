Ο Μάικ Τάισον ντύθηκε μελισσούλα για το Halloween - iefimerida.gr

Για να γιορτάσει το Halloween, ο Μάικ Τάισον ντύθηκε μέλισσα και έλαβε ένα εκατομμύριο likes στο Instagram.

Ο θρυλικός πυγμάχος πόζαρε στον φακό με τη στολή σε κίτρινο και μαύρο χρώμα και κεραίες στο κεφάλι.

Ο 56χρονος Τάισον ποζάρει σφίγγοντας τις γροθιές του.

«Happy Halloween. Bee the force that cannot bee stopped», έγραψε στη λεζάντα, κάνοντας λογοπαίγνιο με τη λέξη «bee» (μέλισσα στα αγγλικά) και το «be» (γίνε).