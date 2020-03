Ο Κουτσόπουλος διέψευσε πως έχει σχέση με την Θεσσαλονικιά γιατρό- «Το άκουσε η μάνα μου και σιδέρωνε τα πουκάμισα»

View this post on Instagram

Αφού είπαν όλοι ας πω κι εγώ. Με περίσσιο απόθεμα χιούμορ στη "φαρέτρα" και με θετική διάθεση απέναντι σε ότι αυτή η έκθεση συνεπάγεται,προσπαθούμε να στεκόμαστε όσο το δυνατόν σε μια απόσταση ασφαλείας από την "κανονικότητα" ενός κατ ' επάγγελμα τηλεοπτικού προσώπου.Το δημοσίευμα μιας από τις μεγαλύτερες σε κυκλοφορία κυριακάτικες εφημερίδες #realnews @nikoschatzinikolaou είναι μια υπέροχη ευκαιρία τροφής για σκέψη. Μια κοπέλα "δημοσιογράφος" Ονόματι Αλεξάνδρα Αντωνίου πλάθει μια ολόκληρη ιστορία πάθους και έρωτα ο αρχισυντάκτης της #bouziotisvasilis φαντάζομαι την εγκρίνει,(κάπως έτσι πάει συνήθως) και την δημοσιεύει. Πρωτοσέλιδο σε ένθετο, 2 σελίδες γεμάτες λεπτομέρειες και πληροφορίες με φωτογραφίες κτλ... Ξεκαθαρίζω εκ των προτέρων ότι ο προβληματισμος δεν έχει να κάνει με το ότι αφορούσε το πρόσωπο μου. Ούτε με το ότι η κ Μαρία (η μαμά μου είναι αυτή) ήρθε ενώ έλειπα και διαβάζοντας όλα αυτά σφουγγαρισε ολόκληρο το σπιτι και σιδερωσε όλα τα πουκάμισα.,ελπίζοντας ότι σύντομα θα της ανακοινώσω τα ευχάριστα. Το διακύβευμα είναι πολύ πιο ουσιαστικό.Είναι η εποχή που η "υπογραφή" έχει ξεθωριάσει τόσο πολύ? Εγώ ως χρονιος αναγνώστης πάντα έδινα σημασία και είχε για έμενα ειδικό βάρος ποιος υπογράφει το κείμενο, είτε με έβρισκε σύμφωνο είτε όχι. Εδώ έρχεται η εν λόγω δημοσιογράφος η οποία εκθέτει μια κοπελα παντελώς άγνωστη προς τα εμένα χωρίς κανένα ενδοιασμό... Εκ των προτέρων ζητώ συγνώμη από την συγκεκριμένη κοπέλα που αν κι ερήμην μου έγινα η αφορμή να διαταραχτεί η καθημερινότητα της. Δεν βρίσκω κάποια σύνδεση ώστε να έχει κάποια συμμετοχή σε όλο αυτό. Εν κατακλείδι το ελάσσον σε όλο αυτό είναι με ποιον κάνει βόλτα ο Κουτσόπουλος. Ουδείς νοιάζεται. Μείζονος όμως σημασίας είναι αυτή η απαξίωση ως προς το "γράφω και υπογράφω" . Επίσης ταυτόχρονα με τον ήδη υπάρχον ιό σε έξαρση, η εξάπλωση κι ενός δημοσιογραφικου ίκτερου είναι το ίδιο ανησυχητική. Ελπίζω να κατάφερα να εξηγήσω όσα ήθελα να πω. Όση ώρα προσπαθώ να γράψω αυτό το κείμενο ακούω τους στίχους του Θ. Παπακώσταντινου... "Πολλές φορές προσπάθησα με αυτά τα Γαμημενα, Αντί να βγουν στα χείλη μου σφηνωνουν στον αυχένα" Υγ.Μανα... Υπομονή.. Προς το παρόν θα πάρουμε ένα ακόμη σκυλάκι.