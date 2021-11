«Ο Κερκ Ντάγκλας βίασε τη Νάταλι Γουντ όταν ήταν ανήλικη»: Τι αποκαλύπτει η αδελφή της ηθοποιού σε βιβλίο | ΖΩΗ | iefimerida.gr

Ήταν μια από τις πιο σκοτεινές φήμες που κυκλοφορούσαν επί δεκαετίες στο Χόλιγουντ, ότι η Νάταλι Γουντ δέχθηκε, όταν ήταν έφηβη, σεξουαλική επίθεση από έναν σταρ της βιομηχανίας του θεάματος, με διπλάσια ηλικία, κατά τη συνάντησή τους σε ξενοδοχείο του Λος Άντζελες.

Και τώρα, η νεότερη αδελφή της Γουντ, έρχεται να αποκαλύψει στα απομνημονεύματά της, που θα κυκλοφορήσουν την επόμενη εβδομάδα, το όνομα τού εδώ και καιρό υπόπτου: του Κερκ Ντάγκλας.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Θυμάμαι ότι η Νάταλι ήταν ιδιαίτερα όμορφη όταν τη συνοδεύσαμε με τη μητέρα μας εκείνη τη νύχτα στην είσοδο του Chateau Marmont», γράφει η Λάνα Γουντ στο βιβλίο της με τίτλο “Little Sister” («Μικρή Αδελφή»), υποστηρίζοντας ότι το περιστατικό συνέβη το καλοκαίρι του 1955, περίπου την εποχή που η Νάταλι Γουντ μετείχε στα γυρίσματα του γουέστερν «Η Αιχμάλωτος της Ερήμου» (“The Searchers”). Τη συνάντηση είχε κανονίσει η μητέρα τους, Μαρία Ζαχαρένκο, πιστεύοντας ότι «μπορεί να άνοιγε πολλές πόρτες γι’ αυτήν [τη Νάταλι] μ’ ένα απλό γνέψιμο της διάσημης, όμορφης κεφαλής [του Ντάγκλας]».

Το εξώφυλλο του βιβλίου της Λάνα Γουντ με τίτλο "Little Sister" («Μικρή Αδελφή») / Φωτογραφία: AP Photo

«Φάνηκε σαν να πέρασε πολλή ώρα μέχρι να επιστρέψει η Νάταλι στο αυτοκίνητο και να με ξυπνήσει, χτυπώντας την πόρτα», γράφει. «Έδειχνε χάλια. Ήταν αναμαλλιασμένη και πολύ αναστατωμένη κι άρχισαν να ψιθυρίζουν βιαστικά με τη μαμά. Δεν μπορούσε να τις ακούσω ή να καταλάβω τι έλεγαν. Προφανώς κάτι κακό είχε συμβεί στην αδελφή μου, αλλά ό,τι κι αν ήταν αυτό, ήμουν προφανώς πολύ μικρή για να μου το πουν».

Η εξομολόγηση της Νάταλι Γουντ στην αδελφή της

Σύμφωνα με τη Λάνα Γουντ, η αδελφή της δεν συζήτησε τι είχε συμβεί τότε, μέχρι που και οι δύο ενηλικιώθηκαν. Αφού περιέγραψε πώς την οδήγησαν στη σουίτα του Ντάγκλας, η Νάταλι φέρεται να είπε στην αδελφή της «και, εεε, με πόνεσε Λάνα». «Ήταν σαν μια εξωσωματική εμπειρία. Τρομοκρατήθηκα, ήμουν συγχυσμένη», θυμάται η Λάνα ότι της είπε.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η 75χρονη σήμερα Λάνα, που ήταν περίπου οκτώ ετών όταν φέρεται να συνέβη το περιστατικό, θυμάται τη μάνα τους και την αδελφή της να συμφωνούν ότι θα καταστρεφόταν η καριέρα της Νάταλι, αν έβγαινε ανοικτά και κατηγορούσε τον Ντάγκλας». «Ξέχασέ το», συμβούλεψε η Ζαχαρένκο την κόρη της, σύμφωνα με το βιβλίο, μεγάλο μέρος του οποίου εστιάζει στον θάνατο της Νάταλι Γουντ το 1981, όταν βρέθηκε το πτώμα της ανοικτά της νήσου Καταλίνα στην Καλιφόρνια.

Η Νάταλι Γουντ κι ο Ρόμπερτ Βάγκνερ κόβουν τη γαμήλια τούρτα τους

Οι Αρχές είχαν αποδώσει αρχικά το θάνατο της ηθοποιού σε τυχαίο πνιγμό, όμως αυτό άλλαξε μετά από έρευνες χρόνων και την εμφάνιση περισσότερων μαρτύρων. Ο τότε σύζυγος της Γουντ, Ρόμπερτ Βάγκνερ κρίθηκε «πρόσωπο ενδιαφέροντος» από τις Αρχές και η Λάνα είναι μεταξύ εκείνων που τον θεωρούν υπεύθυνο για τον θάνατο της Νάταλι, αν και ο ίδιος αρνείται εδώ και χρόνια κάθε εμπλοκή στον θάνατο της γυναίκας του.

Γιατί αποφάσισε να σπάσει τώρα τη σιωπή της η αδελφή της Νάταλι Γουντ

Η Λάνα αναφέρει στο βιβλίο της ότι είχε υποσχεθεί στη Νάταλι Γουντ να μη συζητήσει ποτέ το θέμα της σεξουαλικής επίθεσης που δέχθηκε από τον Ντάγκλας, αλλά οι φήμες φούντωσαν όταν ο ηθοποιός πέθανε πέρυσι σε ηλικία 103 ετών και το όνομά του άρχισε να «τρεντάρει» μαζί με της Νάταλι, στο Twitter. Η Λάνα, που έχει παίξει μεταξύ άλλων σε ταινίες και τηλεοπτικές σειρές όπως το «Πέιτον Πλέις», θεωρεί ότι έχουν αλλάξει πολλά από τότε που έδωσε την υπόσχεσή της στην αδελφή της κι ότι τώρα μπορεί πλέον να μιλήσει ανοικτά. «Είμαι σίγουρη ότι θα με συγχωρήσει που έσπασα τελικά εκείνη την υπόσχεση», έγραψε.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο γιος του Κερκ Ντάγκλας, Μάικλ, σε δήλωση μέσω του υπευθύνου δημοσίων σχέσεών του, ευχήθηκε ο πατέρας του και η Νάταλι Γουντ «να αναπαυθούν εν ειρήνη».

Ο Κερκ Ντάγκλας, ηλικίας άνω των 35 την εποχή που φέρεται να επιτέθηκε σεξουαλικά στη Νάταλι Γουντ, άφησε εποχή με τις ερμηνείες του σε ταινίες όπως ο «Σπάρτακος», «Η Ωραία και το Κτήνος». Ήταν επίσης ένας από τους πρώτους αστέρες του Χόλιγουντ που δημιούργησε δική του εταιρεία παραγωγής, αλλά κι ένας επιφανής φιλελεύθερος ακτιβιστής κατά του μακαρθισμού, καθώς πρωταγωνίστησε στην προσπάθεια να σπάσει η λεγόμενη «μαύρη λίστα» στη Μέκκα του Κινηματογράφου, δηλαδή ο αποκλεισμός ηθοποιών, σκηνοθετών και σεναριογράφων επειδή συνδέονταν με το κομμουνιστικό κίνημα ή θεωρούνταν συμπαθούντες και συνοδοιπόροι του τη δεκαετία του 1950. Μέσω του Douglas Foundation που ίδρυσε το 1964 με τη δεύτερη σύζυγό του, Αν, «για να βοηθούν αυτούς που δεν θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους εαυτούς τους», δώρισαν εκατομμύρια δολάρια. Στον Ντάγκλας απονεμήθηκε το Προεδρικό Μετάλλιο Ελευθερίας το 1981 και εκείνο της Λεγεώνας της Τιμής τέσσερα χρόνια αργότερα από τη Γαλλία, καθώς και ένα τιμητικό Όσκαρ το 1996 από την Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών για τα 50 χρόνια παρουσίας του «ως δημιουργικής και ηθικής δύναμης» στον κόσμο της Έβδομης Τέχνης.

Ο Κερκ Ντάγκλας με τη δεύτερη σύζυγό του, Αν / Φωτογραφία αρχείου: AP Photo



Ο ίδιος, βέβαια, είχε παραδεχθεί ότι ήταν λάτρης του ποδόγυρου και απατούσε τη γυναίκα του. Μιλώντας για τον Ντάγκλας στο Associated Press τον Δεκέμβριο του 2016, αρκετούς μήνες πριν ξεσπάσει το κίνημα #Me Too, η ηθοποιός Νιλ Άνταμς είπε χαριτολογώντας ότι «δεν υπήρχε περίπτωση να κάτσεις δίπλα του χωρίς να συρθεί το χέρι του στο πόδι σου». Στα απομνημονεύματά του, που δημοσιεύτηκαν το 1998, ο Ντάγκλας αναφέρθηκε εν συντομία και στη Νάταλι Γουντ. Περιγράφει πώς ένα βράδι που γυρνούσε με το αυτοκίνητό του στο σπίτι του, σταμάτησε σε ένα φανάρι, άνοιξε η πόρτα του προπορευόμενου ΙΧ και «ένα όμορφο κορίτσι με σουέτ σακάκι πήδηξε έξω» και έτρεξε προς το μέρος του. «Σας παρακαλώ κ. Ντάγκλας, θα μπορούσατε να υπογράψετε στο σακάκι μου;», του είπε. «Ένιωσα υποχρεωμένος να το κάνω και την ώρα εκείνη η γυναίκα που οδηγούσε το όχημα βγήκε έξω και μου σύστησε τη νεαρή. “Αυτή είναι η κόρη μου. Παίζει κι αυτή σε ταινίες. Τη λένε Νάταλι Γουντ. Ήταν η πρώτη φορά που συνάντησα τη Νάταλι. Την είδα κι άλλες φορές αργότερα, προτού πεθάνει σε εκείνο το φρικτό ατύχημα», έγραψε.