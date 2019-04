«Αν είμαστε μαζί μέχρι τα 100, πάλι θα έχουμε πολλά να πούμε» -Ο Κερκ & η Αν Ντάγκλας κλείνουν 65 χρόνια μαζί [εικόνες]

Ο Κερκ Ντάγκλας και η σύζυγός του, Αν, κλείνουν φέτος 65 χρόνια μαζί.

Ο σπουδαίος ηθοποιός, που ενσάρκωσε τον «Σπάρτακο», έφτασε φέτος τα 102 ενώ η Αν, έκλεισε τα 100.

Ο Κερκ Ντάγκλας και η Αν Μπάιντενς είναι παντρεμένοι από το 1954.

Κανείς από τους δύο τους δεν περίμενε να φτάσουν έως εδώ.

«Αγάπη μου, αν είμαστε μαζί μέχρι τα 100, και πάλι θα έχουμε πολλά πράγματα να πούμε», της είχε γράψει κάποτε ο Κερκ Ντάγκλας χωρίς να ξέρει ότι κάτι τέτοιο θα συμβεί.

Στο βιβλίο που έγραψαν μαζί το 2017 με τίτλο «Kirk and Anne: Letters of Love, Laughter and a Lifetime in Hollywood», μιλούν για τον έρωτά τους και την κοινή τους πορεία, αποκαλύπτοντας πτυχές και μυστικά της σχέσης τους.

