O Κασπάροφ δηλώνει έτοιμος να μάθει σκάκι στον Αντετοκούνμπο - Η αντίδραση του Greek Freak

Οταν μιλάει κάποιος για σκάκι, το μυαλό του πάει αυτόματα στον Γκάρι Κασπάροφ, ο οποίος αποδεικνύεται... φαν του Γιάννη Αντετοκούνμπο!

Ο Κασπάροφ, είδε την ανάρτηση του Greek Freak στο twitter, όπου έπαιζε σκάκι μαζί με την σύντροφό του, Μαράια και δεν μπόρεσε να μην το σχολιάσει. Όχι μόνο το έκανε, αλλά… προέτρεψε τον Αντετοκούνμπο να μην διστάσει και να τον ρωτήσει για tips ώστε να γίνει… εξπέρ στο σκάκι. Τον αποκάλεσε μάλιστα MVP, κάνοντας retweet το ποστ του Αντετοκούνμπο.

«Πες μου αν χρειάζεσαι μερικά tips, MVP», έγραψε χαρακτηριστικά ο Κασπάροφ, που με δεύτερο tweet, του τόνισε πως δεν θα τον βοηθήσει μόνο αν έχει ως αντιπάλους τρεις συγκεκριμένους παίκτες από τον χώρο του NBA. Τον Τούρκο Ενες Καντέρ, τον Μάριο Χεζόνια και τον Ντάριο Σάριτς.

(As long as you're not playing against my Croatian fellows like @mariohezonja & @dariosaric 🇭🇷or my friend @EnesKanter! 🇹🇷👊 )