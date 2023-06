Ο Χοακίν Φίνιξ ως Μέγας Ναπολέων: Οι πρώτες εικόνες του ηθοποιού στο νέο έπος του Ρίντλεϊ Σκοτ - iefimerida.gr

Ο Χόακιν Φίνιξ θα είναι ο μέγας Ναπολέων στη νέα ταινία του Ρίντλει Σκοτ, και η Apple αποκάλυψε τα πρώτα πλάνα από το «Napoleon», κατά τη διάρκεια του ετήσιου συνεδρίου «Worldwide Developers Conference».

Ο σκηνοθέτης και ο ηθοποιός, ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους 23 χρόνια μετά την επική ταινία «Μονομάχος». Ο Φίνιξ υποδύεται τον Ναπολέοντα Βοναπάρτη μαζί με την υποψήφια για Όσκαρ Βανέσσα Κίρμπι ως αυτοκράτειρα Ζοζεφίνα, τον Μάθιου Νίντχμαν του «House of the Dragon», μεταξύ άλλων. Η ταινία «Napoleon» θα κυκλοφορήσει στις αίθουσες από τη Sony στις 22 Νοεμβρίου και αργότερα θα προβληθεί στο Apple TV+.

Τα πρώτα πλάνα της ταινίας ο Ναπολέοντας βρίσκεται πάνω σε ένα μεγάλο πολεμικό πλοίο. Στο Apple Vision Pro, υπάρχουν πλάνα που δείχνουν τον Φίνιξ στο ρόλο του μεγάλου ηγέτη, να εισβάλλει στη μάχη έφιππος.

Όσα έχουν γίνει γνωστά για το έπος Napoleon

Το σενάριο ανήκει στον Ντέιβιντ Σκάρπα («All the Money in the World»), και εξιστορεί την άνοδο του Γάλλου στρατιωτικού ηγέτη στην εξουσία μέσα από το πρίσμα της ασταθούς σχέσης του με τη σύζυγό του, την αυτοκράτειρα Ζοζεφίνα. Η ταινία θα περιλαμβάνει φυσικά τις περίφημες μάχες του και το στρατηγικό του μυαλό.

Στα πρώτα πλάνα ο Ναπολέοντας ξεκινάει ένα ναυτικό ταξίδι για να κατακτήσει μεγάλο μέρος της Ευρώπης, ενώ παράλληλα μπαίνει στη μάχη έφιππος, αποδεικνύοντας τις ικανότητές του τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα.

Τα πρώτα πλάνα δείχνουν ότι αναμένουμε να παρακολουθήσουμε ένα ιστορικό έπος, με την υπογραφή του σπουδαίου Ρίντλεϊ Σκοτ.

