Ο γιος της Καμίλα αποκαλύπτει πως είναι πραγματικά η βασιλική οικογένεια και ο Κάρολος ως θετός παππούς - iefimerida.gr

Ο Τομ Πάρκερ Μπόουλς, γιος της βασίλισσας Καμίλα, θετός γιος και βαφτισιμιός του βασιλιά Καρόλου, έγραψε νέο βιβλίο και δίνει μία ματιά στις γαστρονομικές παραδόσεις των βασιλιάδων.

Στο τελευταίο του βιβλίο, Cooking and the Crown: Royal Recipes from Queen Victoria to King Charles III, ο 49χρονος συγγραφέας μαγειρικής παραθέτει 100 συνταγές και αναφέρεται στα πιάτα που προτιμούσε η βασίλισσα Ελισάβετ.

«Ελπίζω ότι δίνει στους αναγνώστες μια γεύση από τη ζωή της βρετανικής βασιλικής οικογένειας τα τελευταία 180 χρόνια», είπε για το βιβλίο του μιλώντας στο People. «Το φαγητό είναι ένα πρίσμα μέσα από το οποίο μπορείτε να δείτε πολλά πράγματα—ιστορία, κοινωνία και οικονομία.

Ο Πάρκερ Μπόουλς μιλώντας συγκεκριμένα για τον 75χρονο βασιλιά Κάρολο λέει ότι μπορεί να παραλείψει το μεσημεριανό γεύμα, αλλά είναι ένας παθιασμένος υπέρμαχος του φαγητού και της γεωργίας, κάποιος που «μπορεί να διακρίνει τη διαφορά μεταξύ 10 τύπων φυτών».

Παράλληλα, αναφέρεται σε μια παράδοση που παραμένει σταθερή και αυτή είναι το τσάι στις 5 μ.μ. «Είναι πρωταρχικής σημασίας», λέει ο γιος της Καμίλα. «Δεν είναι απλώς ένα φλιτζάνι τσάι - είναι ένα ολόκληρο γεύμα. Υπάρχουν σάντουιτς, δύο διαφορετικά είδη κέικ, κουλουράκια, μπισκότα, γαρίδες και αυγά».

Η οικογένεια του, ιδιαίτερα η κόρη του Λόλα, 17, και ο γιος του Φρέντι, 14, ήρθαν στο προσκήνιο με αφορμή τη στέψη του Καρόλου και της Καμίλα τον Μάιο του 2023. Τα παιδιά του έχουν μεγαλώσει κοντά στους «Gaga και Uppa», όπως στοργικά αποκαλούν τα παιδιά του τους παππούδες τους. «Την λατρεύουν», λέει. «Λατρεύουν και τον Βασιλιά. Υπήρξε ένας υπέροχος θετός παππούς». Ο Κάρολος μάλιστα συχνά τα εκπλήσσει δίνοντάς τους τα αγαπημένα τους γερμανικά μπισκότα Langenburger Wibele. «Είναι τόσο καλός, ωραίος άνθρωπος», λέει ο Πάρκερ Μπόουλς. «Έχει τα δικά του εγγόνια, προφανώς. Τα παιδιά τον λατρεύουν απόλυτα. Από μικρός, τους διάβαζε ιστορίες, ήταν εκεί και τα στριφογύριζε».