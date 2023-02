Ο γιος της Ευγενίας Μανωλίδου συμμετείχε σε ταινία που είναι υποψήφια για Οσκαρ - iefimerida.gr

Η ταινία που συμμετείχε ο μεγάλος γιος της Ευγενίας Μανωλίδου, Αλέξανδρος Μανωλίδης, είναι υποψήφια για Οσκαρ καλύτερου διασμευασμένου σεναρίου και η χαρά της είναι φυσικά μεγάλη.

O λόγος για το αστυνομικό μυθιστόρημα του Ράιαν Τζόνσον Glass Onion: A Knives Out Mystery με τον Ντάνιελ Γκρεγκ που κέρδισε μια υποψηφιότητα για το καλύτερα διασκευασμένο σενάριο. Η ταινία, που γυρίστηκε στην Πελοπόννησο, και προβάλλεται στο Netflix από τον Δεκέμβριο είναι συνέχεια του «Knives out» και ανάμεσα στους συντελεστές είναι ο Αλέξανδρος Μανωλίδης.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο γιος της Ευγενίας Μανωλίδου και του Θοδωρή Μανωλίδη, κληρονόµησε την καλλιτεχνική φύση των γονιών του και είναι σκηνοθέτης, κινηµατογραφιστής και φωτογράφος. Στο Glass Onion: A Knives Out Mystery συμμετείχε ως συντονιστής logistics (logistics coordinator).

Αλέξανδρος Μανωλίδης: Ο γιος της Ευγενίας Μανωλίδου για την εμπειρία του στην ταινία

Ο ίδιος μίλησε στο «Secret» για την υποψηφιότητα της ταινίας στα φετινά Οσκαρ. «Είναι µεγάλη η χαρά. Φυσικά, δεν ήταν κάτι που περίµενα… ήταν δίκαιο», δήλωσε χαρακτηριστικά και εξήγησε ποια ακριβώς ήταν η αρµοδιότητά του κατά τη διάρκεια των γυρισµάτων της ταινίας.

«Ηµουν ο συντονιστής logistics (logistics coordinator), που σηµαίνει πως συντονίζεις το συνεργείο, ώστε να γίνουν όλα σωστά και να είµαστε όλοι ασφαλείς. Ηταν και η περίοδος της πανδηµίας, οπότε δεν ήταν απλή υπόθεση. Επρεπε να προσέχουµε αν ακολουθούσαν όλοι τις διαδικασίες. Στήναµε πρώτοι, ξεστήναµε τελευταίοι… Ηταν όλοι πολύ συνεργάσιµοι και όλα τα παιδιά από την Αµερική εξαιρετικά», τόνισε.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ολοι ήταν πολύ συγκεντρωµένοι. Αυτό µου έκανε µεγάλη εντύπωση και αυτό κρατώ από τον Ντάνιελ Κρεγκ. Ηταν απίστευτα συγκεντρωµένος, µάθαινε όλο το σενάριο, ώστε, αν δεν βγει κάτι σωστά, να µπορεί να λειτουργήσει πάνω σε αυτό. Πολύ αφοσιωµένος και, όσον αφορά όλο το καστ, ήταν όλοι πολύ επαγγελµατίες και δεν φαίνονταν να βγαίνουν “εκτός” από τους υπoλοίπους», εξήγησε για το καστ της ταινίας.

Στην ταινία συµµετείχαν και αρκετοί Ελληνες, που είχαν αναλάβει διάφορα πόστα, µε τους Αµερικανούς να σχολιάζουν θετικά τη συνέπεια και τον επαγγελµατισµό τους. «Η δική µας οµάδα είχε στόχο να είναι φιλική και να κάνουµε πολλά πράγµατα στο λιγότερο χρονικό διάστηµα. Οι Αµερικανοί εντυπωσιάστηκαν από τον τρόπο που δουλεύαµε. Υπήρχαν άτοµα που εργάζονταν 18 ώρες την ηµέρα και πάντα µε ένα χαµόγελο», αποκάλυψε.

Να σηµειωθεί ότι η τελετή απονοµής των 95ων Βραβείων Οσκαρ θα διεξαχθεί την Κυριακή 12 Μαρτίου. Εκτός από το «Glass onion: A knives out mystery», για το καλύτερο διασκευασµένο σενάριο υποψήφιες είναι επίσης οι ταινίες «All quiet on the western front», «Living», «Top Gun: Maverick» και «Women talking».