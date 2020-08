«End of an era» -Ο γοητευτικός γιος της Φιλαρέτης Κομνηνού, Γιώργος Παπαγεωργίου, ξύρισε το μουστάκι του [εικόνα]

Ο γοητευτικός ηθοποιός, Γιώργος Παπαγεωργίου, αποφάσισε να κάνει μια αλλαγή στην εμφάνισή του.

Το τελευταίο διάστημα είχαμε συνηθίσει να βλέπουμε τον γιο της Φιλαρέτης Κομνηνού με μουστάκι, το οποίο του προσέδιδε ένα ιδιαίτερο στιλ. Ωστόσο, ο ηθοποιός αποφάσισε να το ξυρίσει και το νέο του look μοιράστηκε με τους followers του στο Instagram. «End of an era» σημείωσε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Παπαγεωργίου στη λεζάντα της φωτογραφίας του.

Ο σύντροφος της Δανάης Μιχαλάκη από την πετυχημένη τηλεοπτική σειρά «Αγριες Μέλισσες» ξύρισε το μουστάκι του και το νέο του look το αποκάλυψε μέσω του προφίλ του στο Instagram. Δεν γνωρίζουμε αν η αλλαγή έγινε για τις ανάγκες κάποιου ρόλου. Ο ηθοποιός Γιώργος Παπαγεωργίου παραμένει φυσικά το ίδιο γοητευτικός.

Δείτε τον ηθοποιό Γιώργο Παπαγεωργίου χωρίς μουστάκι στο Bovary.gr