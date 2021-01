O Φώτης Σεργουλόπουλος σε επικό throwback -Με μούσι και γυαλιά, όταν ήταν στα νιάτα του [εικόνα]

Η Τζόυς Ευείδη θέλησε να ευχηθεί χρόνια πολλά στον Φώτη Σεργουλόπουλο για την ονομαστική του εορτή.

Η Τζόυς Ευείδη ευχήθηκε χρόνια πολλά στον Φώτη Σεργουλόπουλο κάνοντας μια ιδιαίτερη ανάρτηση στο προφίλ της στο Ιnstagram. H ηθοποιός ανέτρεξε στο αρχείο της και βρήκε μια φωτογραφία του Φώτη Σεργουλόπουλου από τα νιάτα του, με μούσι και γυαλιά. Η Τζόυς Ευείδη μάλιστα δεν ανέφερε στο προφίλ της ότι είναι αυτός και ρώτησε τους followers αν μπορούν να αναγνωρίσουν ποιος είναι.

H Τζόυς Ευείδη σημείωσε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της throwback φωτογραφίας: «Στον πανάρχαιο και προαιώνιο φίλο που λατρεύω, σέβομαι και χαίρομαι την συγκλό all the way εξέλιξη του και που γιορτάζει σήμερα. I give you my κουίζ ,who' s that man?». Οι περισσότεροι followers κατάφεραν να αναγνωρίσουν τον Φώτη Σεργουλόπουλο στη φωτογραφία της.

Δείτε τον Φώτη Σεργουλόπουλο στα νιάτα του, στο Bovary.gr